Manca il personale, il Palatazzoli chiude già alle 20 e domenica: "A rischio preparazione olimpica degli atleti"

Non c'è pace per gli atleti del Palatazzoli. La mancanza di personale comunale rischia di ridurre gli orari di apertura dell'impianto, dedicato agli sport del ghiaccio, già da settembre. E' questa la denuncia che arriva dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che ha presentato un'interpellanza.

Riduzione di orario

Con l'arrivo dell'autunno la struttura di via Sanremo 67, chiarisce l'esponente della minoranza, "aprirebbe più tardi, chiuderebbe alle 20 e stop nei weekend". Se le voci fossero confermate, si tratterebbe di una drastica diminuzione di disponibilità delle piste da ghiaccio per gli sportivi: al momento infatti il Palatazzoli è aperto da lunedì al sabato dalle 8 alle 22.30. Chiuso solo la domenica.

"Manca il personale"

La serrata anticipata sarebbe motivata "dalla carenza di personale, con attualmente solo cinque dipendenti operativi su 4 piste e due posizioni rimaste vacanti da tempo senza sostituzione". Una notizia comunicata a più riprese dagli uffici comunali alle associazioni sportive attive nell'impianto.

La riduzione di orario di allenamento rischia di mettere in difficoltà gli oltre 1.500 atleti - appartenenti a 14 club attivi - che frequentano l'impianto, tra hockey, ice sledge hockey (su slittino, per le persone con disabilità), short track e pattinaggio artistico. Sportivi che in molti casi si stanno preparando per le Olimpiadi Invernali 2026 Milano-Cortina ed i Mondiali.

Gli atleti

Solo per fare alcuni nomi nel curling Angela Romei, Veronica Zappone, i fratelli Gilli e Pimpini; nel pattinaggio di velocità i fratelli Picchiarelli e Lucrezia Casagrande;, nel pattinaggio di figura Daniel Grassi, Raffaele Zich e la coppia Caldaro/Maglio; nell'hockey su ghiaccio la nazionale femminile con Durante Gabriella, Roccella e Biondi.

"Il Comune - chiosa Firrao - deve trovare subito una soluzione, anche valutando l’affidamento della gestione all’esterno se non è più in grado di garantire il servizio".