Modifiche ai treni sulla Chivasso-Alessandria: da lunedì bus da Chivasso a Casale

Modifiche alla circolazione dei treni della linea Chivasso-Alessandria, tra le stazioni di Chivasso e Casale Monferrato: interventi programmati di manutenzione da lunedì 3 a sabato 29 agosto.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha riprogrammato l’offerta con servizio bus tra Chivasso e Casale Monferrato.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia, eccetto i cani da assistenza.