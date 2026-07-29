Nuova rotatoria sulla Provinciale 122 a Santena: dalla Città Metropolitana arrivano 200mila euro

A Santena sarà messo in sicurezza con una rotatoria l’incrocio tra la Strada Provinciale 122 al km 10+685 e la via comunale San Salvà: lo consentirà uno stanziamento di 200.000 euro previsto nella quarta Variazione al Bilancio di previsione 2026-2028, approvata dal Consiglio metropolitano nella seduta del 29 luglio. Lo stanziamento è previsto nel Programma triennale dei lavori pubblici e va ad aggiungersi all’impegno di risorse per 75.000 euro da parte dell’amministrazione comunale santenese, guidata dal sindaco e Consigliere metropolitano Roberto Ghio.

“Nei mesi scorsi - spiega il vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici, Jacopo Suppo – ho effettuato un sopralluogo nell’area in cui la rotatoria verrà realizzata, insieme al Sindaco Ghio. Ho potuto constatare l’urgenza di una soluzione che migliori la sicurezza della circolazione all’intersezione tra la Provinciale 122 e una strada comunale che collega il centro abitato di Santena con aree di elevato pregio agricolo e naturalistico. Grazie alla collaborazione tra i due Enti, possiamo far ripartire l’iter della progettazione e giungere alla definizione del quadro economico complessivo dell’opera”.

L’area in cui verrà realizzata la rotatoria è interessata da percorsi ciclopedonali, uno dei quali fa parte della ciclovia vento. Inoltre, il nuovo assetto dell'intersezione viaria agevolerà l’accesso alla zona industriale alla periferia di Santena. Contestualmente alla realizzazione della rotatoria sono previsti accorgimenti per garantire ai pedoni e ai ciclisti la possibilità di attraversare in sicurezza la Provinciale 122.







