Irrigatori ko, statue assaltate e prati calpestati: le guardie ecologiche contro i vandali della Tesoriera [FOTO]

Un investimento da 2 milioni di euro di fondi Pnrr per restituire dignità a uno dei polmoni verdi più prestigiosi della città, vanificato giorno dopo giorno dall'inciviltà. È questo il quadro emerso durante l'ultimo sopralluogo al parco della Tesoriera, dove il grande intervento di riqualificazione - arrivato alla fine con qualche ritardo - continua a scontrarsi con una catena ininterrotta di danneggiamenti e malcostume.

Lo hanno detto, senza troppi giri di parole, gli stessi tecnici del Comune. Insomma in attesa dell'inaugurazione ufficiale, programmata per settembre, la vera partita sembra giocarsi sul nodo della sicurezza.

Il cantiere Pnrr e l'incubo dei danneggiamenti

Il restyling - come hanno spiegato l'assessore al Verde, Francesco Tresso, il coordinatore della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna, e i tecnici - ha toccato tutti i punti nevralgici del parco: rifatti i bagni, rinnovata l'area giochi, ripristinata la fontana e installato da zero un nuovo impianto di irrigazione automatica. "Abbiamo avuto ritardi importanti - è quanto affermato al sopralluogo -, ma rescindere il contratto per fare un nuovo bando avrebbe significato perdere i fondi Pnrr e fermare i cantieri, magari per anni".

“Abbiamo preso visione dell’intervento di riqualificazione che si è concluso presso parco Tesoriera, nel mese di settembre si svolgerà l’inaugurazione ufficiale” così Ciravegna.

I problemi maggiori, però, sono iniziati a giugno con la riapertura dei cancelli. "I martedì e i mercoledì facevamo i lavori sui tubi dell'irrigazione e il giorno dopo li ritrovavamo rotti o calpestati". A questo si aggiungono servizi igienici sistematicamente intasati, muri perimetrali imbrattati e persino un cancello abbattuto su via Pilo, sfortuna vuole, dall'urto di un'auto.

Da Fi alla Lega: "Cartelli inutili, servono telecamere"

La Città punta a difendere i suoi prati. In particolare quelli appena seminati davanti alla storica Villa che la Città vuole far tornare sede d'eccellenza per i matrimoni. Al momento si resta aggrappati all'impiego di semplici cartelli e alla speranza (perché questo è) che i fruitori della Tesoriera leggano e rispettino quanto richiesto.

Una soluzione che ha scatenato le proteste del centrodestra. Per Luca Maggia (Fdi) gli avvisi "rischiano di avere risultati pari a zero senza un presidio sanzionatorio della Polizia Locale", mentre Walter Caputo (Fi) ha sollecitato l'installazione prioritaria di telecamere di videosorveglianza.

Ancora più duro Carlo Morando (Lega), che ha chiesto tutele anche per le opere artistiche: "Serve un piano per salvaguardare le statue, messe alla berlina tra pallonate e arrampicate selvagge". Anche in maggioranza, però, il tema è sentito. Come hanno precisato il presidente, Alberto Re, e il vice, Gianvito Pontrandolfo, che ha puntato il dito sulla "necessità di pulire con urgenza i muri esterni, imbrattati da tempo, oltre che sull'utilizzo di recinzioni a protezione delle aiuole". Una partita - quella delle recinzioni - che si scontra con i paletti della Soprintendenza.

La carta delle Gev

E se l'ipotesi di mettere recinzioni rigide davanti alla villa frena davanti ai vincoli, il Comune intende rispondere sul campo rinforzando la vigilanza. "Sui due prati principali non crediamo sia possibile mettere transenne fisse - ha chiarito Tresso -. Ma aumenteremo i passaggi della Polizia Locale e a settembre abbiamo in programma un incontro con le Gev (Guardie Ecologiche Volontarie): l'obiettivo è garantire un presidio costante in grado di applicare, se necessario, anche le dovute sanzioni".