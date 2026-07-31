Anche la disabilità prende quota a Prali, grazie a un nuovo sentiero

A Prali, questo fine settimana, la disabilità prende quota. Domani, sabato 1° agosto, infatti viene inaugurato il sentiero più alto d’Europa - 2.230 metri s.l.m. - accessibile e fruibile per chi ha difficoltà motorie e neurodivergenze. Oggi, venerdì 31 luglio, la rassegna letteraria Pralibro ospiterà un incontro con le divulgatrici che si dedicano al tema delle disabilità. Alle 18, al tempio valdese, verrà presentato il libro di Flavia Pini (The shape of autism), ‘E io che volevo essere una principessa (E invece sono una caregiver)’, assieme a Lorena d’Avola (Simone il leone), Luisa Ferraris (Sofiaottoruote) e Roberta Chiabrando (Amici di Paideia). Modererà l’incontro Mara Peyrot (Ama.le).

In alta quota in joëlette e carrozzina

Il nuovo tratto è la prosecuzione del Sentiero 4All, inaugurato dopo il Sentiero dei bambini, e permette di muoversi in alta quota. È raggiungibile grazie alla seggiovia. “Ai 2.230 metri della Capannina c’erano già delle sagome di animali, così abbiamo aggiunto quattro pannelli sensoriali con giochi cognitivi realizzati con la Comunicazione Aumentativa Alternativa”, spiega Mara Peyrot di Ama.le, associazione che ha promosso la realizzazione delle opere. I pannelli sono adatti ad essere fruiti da chi ha neurodivergenze: “Inoltre, il loro contenuto è ben accessibile anche per i bambini piccoli e per chi non conosce ancora bene la lingua italiana” aggiunge.

Pur essendo interamente sterrato, una parte del sentiero è percorribile in sedia a rotelle, mentre il tratto più dissestato andrebbe percorso con la joëlette, la carrozzina fuoristrada adatta proprio per la montagna.

Anche la seggiovia è per tutti

Il tratto in quota del sentiero, è collegato al Sentiero 4All sottostante con la seggiovia che può trasportare anche le sedie a rotelle: “Grazie alla disponibilità della Prali Ski Area, i cui operatori rallentano l’impianto di risalita per permettere a chi ha disabilità motoria di poterlo utilizzare” spiega Peyrot.

In occasione dell’inaugurazione è stato rinnovato anche il Sentiero 4All sottostante: “Il Comune di Prali ci ha dato la disponibilità di installare altri quattro pannelli interattivi in Comunicazione Aumentativa Alternativa, alcune panchine e cestini per i rifiuti” aggiunte.

Il tratto in bassa quota è lungo circa cinque chilometri mentre quello in quota misura meno di 1 chilometro.

Inaugurazione con il ‘PassaPrali’

Per l’inaugurazione il progetto Vita ‘Valli inclusive per un turismo accessibile’, dell’Unione montana Valli Chisone e Germanasca, ha organizzato l’evento ‘ViaggiaPrali’. “Grazie al ‘PassaPrali’ sarà possibile salire gratuitamente in seggiovia e scoprire il nuovo sentiero in alta quota e partecipare alle iniziative in programma il 1° e 2 agosto”, spiega la referente del progetto Eleonora Pertusio.

Per prenotare il proprio ‘Passaprali’ bisogna compilare il modulo a questo link. Durante la prenotazione sarà possibile chiedere di utilizzare la joëlette.