Meteo: qualche temporale in arrivo non ferma il caldo dei prossimi giorni

La coda di una perturbazione sulla Francia porterà qualche temporale oggi tra pomeriggio e sera, ma non basterà a placare l'ondata di calore che proseguirà almeno per un'altra settimana, anche se con valori non eccessivi.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 31 luglio.

Ultimo giorno del mese di luglio all'insegna della variabilità al mattino per l'avvicinarsi di una perturbazione dalla Francia. Al pomeriggio rovesci e temporali dalle Alpi, con possibili grandinate. Migliora dalla serata.

Temperature massime ancora sui 37/38 °C, in calo laddove i temporali saranno presenti. Venti assenti o deboli variabili al mattino. Raffiche molto forti possibili durante i temporali.

Sabato 1 e domenica 2 agosto.

Giornate tipicamente estive, con sole al mattino e fenomeni isolati e di breve durata al pomeriggio sulle Alpi. Temperature stazionarie o in lieve calo domenica, con massime ancora abbondantemente oltre 34/35 °C, Minime tropicali e sempre oltre 23/24 °C, che unite all'alta umidità favoriranno un alto indice di rischio blioclimatico. Ventilazione assente o debole variabile.

Tendenza da lunedì 3 agosto.

L'alta pressione si rinforzerà nuovamente in quota estendendosi fino verso l'Europa orientale, anche se le temperature dovrebbero calare di qualche grado, rendendo il caldo leggermente più sopportabile. Possibili ancora fenomeni pomeridiani sui rilievi alpini.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

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Torino

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