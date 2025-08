Cade un grosso ramo in piazza, polemica sui controlli: "Ma non erano emerse criticità"

Dopo la caduta di un grosso ramo in piazza Risorgimento il 28 giugno scorso, episodio che fortunatamente non ha causato feriti, il capogruppo della Lega in Circoscrizione 4, Carlo Emanuele Morando, ha presentato un’interpellanza per fare chiarezza su eventuali segnalazioni ignorate.

Il ramo, lungo diversi metri e di peso rilevante, si è staccato da uno degli alberi posizionati lungo il marciapiede all’altezza del civico 2, a pochi passi dall’area giochi. A lanciare l’allarme erano stati alcuni cittadini, contattando immediatamente il numero di emergenza 112. Ma, come raccontano gli stessi residenti, la pericolosità di quel ramo sarebbe stata segnalata già da tempo, evidenziando segni di cedimento precedenti al crollo.

Da qui l’interrogativo politico: "Se c’erano segnalazioni, perché non è stato fatto nulla prima?". La risposta è arriva per conto del coordinatore al Verde della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna, che smorzando i toni ha ricordato come il ramo caduto fosse già stato controllato lo scorso 18 giugno, pochi giorni prima dell'incidente. “In quell’occasione - ha precisato Ciravegna -, è stato effettuato un sopralluogo su tutto il filare alberato della piazza, compreso l’albero da cui si è poi staccato il ramo. Ma senza far emergere criticità visibili”.

Tuttavia per maggiore prudenza sarà previsto un intervento di potatura e messa in sicurezza a settembre, per scongiurare ulteriori cadute di ramaglie.