Piazza Basilicata: il giardino di Mirafiori Nord torna a nuova vita

Un nuovo volto per il giardino di piazza Basilicata, quartiere Mirafiori Nord. Conclusi gli interventi di riqualificazione, l’area verde è stata restituita alla cittadinanza completamente rinnovata: più vivibile, più accessibile e con nuovi giochi inclusivi per bambini e famiglie.

Nuove attrezzature

L’intervento ha portato cinque nuove attrezzature ludiche pensate per essere accessibili anche a bambini con disabilità, mentre i giochi a molla già presenti sono stati oggetto di manutenzione. Nelle tre piastre gioco è stata inoltre posata una colorata pavimentazione antitrauma, pensata per aumentare sicurezza e comfort.

Ma non solo: è stata completamente rifatta la pavimentazione del piazzale attorno all’area giochi, sostituendo quella vecchia e danneggiata con marmette autobloccanti in calcestruzzo in tre colori, per un totale di 720 metri quadrati. Gli interventi hanno incluso anche la manutenzione delle panchine, la sostituzione dei cestini e la pulizia delle caditoie fognarie.

Le tappe

Il progetto fa parte del Piano Integrato Urbano (Piu) della Città di Torino, finanziato con fondi Pnrr, che prevede interventi straordinari su 36 aree verdi cittadine, di cui 28 dotate di aree gioco. In questo caso, il riferimento culturale per l’intervento è la biblioteca civica Passerin d’Entrèves di via Guido Reni, nelle vicinanze del giardino.

La riapertura del giardino di piazza Basilicata è solo una delle tappe di un piano più ampio. Già dalla prossima settimana sono previste nuove inaugurazioni: lunedì toccherà ai giardini Piero Coggiola (Circoscrizione 4) e giovedì a quello di strada della Magra (Circoscrizione 6).