Scontro al solito incrocio al Villaretto: feriti una donna e due bambini

Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi, venerdì 31 luglio, a causa di un incidente stradale che si è verificato all'incrocio tra strada comunale del Villaretto e strada Molino del Villaretto. Per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate una Mini Cooper e una Fiat Tipo.

L'impatto ha richiesto l'intervento dei soccorsi e ha provocato il ferimento, fortunatamente non grave, di tre persone.

Coinvolta una famiglia

A bordo della Fiat Tipo viaggiavano una donna insieme ai suoi nipoti gemelli di 12 anni. Tutti e tre hanno riportato ferite giudicate di lieve entità dai sanitari intervenuti.

Il personale del 118 Azienda Zero ha prestato le prime cure direttamente sul luogo dell'incidente prima di disporre il trasferimento della donna e di uno dei ragazzi all'ospedale Maria Vittoria, mentre il secondo dodicenne è stato accompagnato al Regina Margherita per ulteriori accertamenti. È rimasto invece illeso il conducente della Mini Cooper.

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale

Oltre alle ambulanze, sul luogo dello scontro sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di corso Moncalieri, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

Saranno ora gli accertamenti della polizia locale a chiarire come si siano svolti i fatti e cosa abbia provocato lo scontro tra le due auto. "E' dal 2022 che lottiamo per mettere in sicurezza quell'incrocio" così la consigliera della Circoscrizione 6, Roberta Braiato.