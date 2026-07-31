Tragedia a Bagnolo Piemonte, muore una 62enne di Villafranca Piemonte

Ancora una tragedia sulle strade del Cuneese. Ieri sera, intorno alle 20.30, un incidente autonomo in via Cave, a Bagnolo Piemonte, è costato la vita a Paola Prina, classe 1964, 62 anni, residente a Villafranca Piemonte.

La donna viaggiava su uno scooter insieme al marito, classe 1960, mentre i due stavano scendendo dalla frazione Montoso verso il paese. Per cause ancora in fase di accertamento, il marito avrebbe perso il controllo del mezzo: entrambi sono caduti rovinosamente a terra, riportando lesioni molto gravi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri di Revello e Bagnolo Piemonte. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la donna non è stato possibile fare nulla e i sanitari hanno dovuto constatarne il decesso.

Il marito, anch’egli rimasto gravemente ferito nella caduta, è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Cto di Torino.

Nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli o persone. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della caduta.