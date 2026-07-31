Furgone avvolto dalle fiamme in Tangenziale Sud: il mezzo distrutto all'altezza di Sito Interporto

Un incendio improvviso, divampato mentre il mezzo era in piena marcia, ha distrutto un furgone Ford Transit nella mattinata di oggi, venerdì 31 luglio. L'episodio si è verificato lungo la Tangenziale Sud di Torino, all'altezza dello svincolo di Sito Interporto, nel territorio di Orbassano, mandando in tilt la viabilità della zona.

L'allarme e l'intervento dei Vigili del Fuoco

Il mezzo stava viaggiando in direzione sud verso Savona-Piacenza quando, per cause ancora in fase di accertamento, dal vano motore si sono sviluppate le fiamme. In brevissimo tempo il rogo ha avvolto l'intero veicolo, alzando in cielo un'alta e densa colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza.

Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati. Sul posto sono tempestivamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Grugliasco Allamano e Rivalta di Torino, che hanno lavorato per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area prima che il fuoco potesse propagarsi.

Carreggiate parzialmente chiuse e l'effetto "curiosi"

Pesanti le ripercussioni sul traffico della tratta. Per consentire le operazioni di spegnimento e la successiva bonifica della carreggiata, è stato necessario chiudere al traffico sia la corsia di destra che quella centrale in direzione sud.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Torino-Settimo insieme agli ausiliari della viabilità Itp per regolare i flussi e smaltire le lunghe code. I disagi, tuttavia, non si sono limitati alla sola direttrice colpita: forti rallentamenti e incolonnamenti si sono registrati anche nella carreggiata opposta a causa dei numerosi automobilisti che rallentavano la marcia per osservare la scena dell'incendio.