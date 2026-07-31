 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 31 luglio 2026, 11:40

Museo della Radio e Televisione Rai, riapre al pubblico dopo i lavori di riqualifica

Da domani aperto per tutto il mese di agosto

Museo della Radio e Televisione Rai, riapre al pubblico dopo i lavori di riqualifica

Dopo i lavori di riqualificazione che hanno rinnovato gli spazi e valorizzato il percorso di visita, sabato 1° agosto il Museo della Radio e Televisione Rai di via Verdi 16 a Torino riapre al pubblico. 

Gli interventi hanno riguardato la sostituzione della moquette con una nuova pavimentazione ispirata agli studi televisivi, il rifacimento dei servizi igienici e l’armonizzazione dell’allestimento scenografico

Il percorso museale, inoltre, è stato inoltre aggiornato in alcuni punti con l’obiettivo di rendere l’esperienza di visita ancora più curiosa, stimolante e confortevole per il pubblico.

 Un nuovo “look” che sarà possibile apprezzare per tutto il mese di agosto: il Museo, infatti, sarà aperto – in via eccezionale - tutti i giorni, Ferragosto compreso, dalle 9.30 alle 18.30, sempre con ingresso gratuito.


 

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium