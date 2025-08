Piscina Colletta aperta anche a Ferragosto per combattere il caldo

L’estate a Torino è più fresca con la piscina Colletta, che anche nel mese di agosto 2025 apre le sue porte a chi cerca un momento di relax e refrigerio in città. Collocata in via Ragazzoni 5, la struttura rimane operativa per tutta la fascia centrale del mese, con un orario ridotto ma strategico.

Dal 4 al 23 agosto, la piscina sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 18, offrendo un’alternativa accessibile per chi resta in città durante il periodo più caldo dell’anno. La domenica, invece, l’impianto resterà chiuso.

E per chi teme la chiusura a Ferragosto? Nessuna paura: venerdì 15 agosto la Colletta sarà regolarmente aperta, sempre dalle 13 alle 18, per garantire un’opzione di svago e benessere anche nel giorno clou dell’estate italiana.