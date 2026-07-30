Festa della Luna di Perosa Argentina: debuttano i commercianti ‘autonomi’

È la prima Festa della Luna da quando sono tornati un’associazione autonoma, separata dalla Pro loco. I commercianti di Perosa Argentina sono pronti per la terza edizione dell’evento estivo legato alle fasi lunari. Si parte questa sera, giovedì 30 luglio, con il talk show con Daria Collet, l’apericena e la musica di dj Dallomo.

“È il terzo anno consecutivo della Festa della Luna, evento iniziato un po’ in sordina, ma che quest’anno propone giornate intese di eventi” afferma Giuliana Salvai che fa parte dell’associazione.

Venerdì 31 luglio, la città di Venezia sarà protagonista della seconda giornata di festa con l’inaugurazione, alle 17, alla Lilium Art Gallery di ‘Venice’, il progetto del pittore Diego Scursatone e della scrittrice Vanessa Genre. Seguiranno aperitivi, degustazioni di prodotti locali e passeggiate sotto la luna.

Il cuore della festa è sabato 1° agosto con il Mercatino al Chiaro di Luna al Parco Tron, spettacoli gratuiti per bambini, karaoke, tessuti aerei, jazz dal vivo, area famiglie e proposte gastronomiche. Domenica 2 agosto gli eventi sono dedicati alla creatività e alla conoscenza con un aperitivo letterario, un laboratorio per realizzare la propria shopper lunare, la presentazione libro e, per chiudere la Festa, la conferenza sulle nuove frontiere dell’esplorazione spaziale.