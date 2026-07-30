Cinquant’anni da festeggiare di nuovo: l’Aib Villar Pellice accende il weekend al Flissia

La squadra Aib (Antincendi boschivi) e Protezione civile di Villar Pellice ha scelto l’estate per festeggiare nuovamente i 50 anni celebrati ad aprile. Il ‘Sound On Fire Off’ è l’evento che l’associazione ha organizzato e che si terrà al Parco Flissia di Villar Pellice da domani, venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto. “Si tratta della continuazione dei festeggiamenti della primavera con momenti conviviali e ludici da condividere con tutta la popolazione” annuncia il presidente della squadra Luca Biesuz.

Si parte venerdì alle 18,30 con lo ‘yoga della sera’, seguito dalla cena, dalla musica e dai balli caraibici. Sabato gli eventi inizieranno al pomeriggio con il battesimo della sella e il giro sul pony a cura di Erich Carrozze (alle 15) e la dimostrazione di tiro con l’arco a cura degli Arcieri di Villar (alle 16). “Alle 17 ci sarà invece una passeggiata con una guida naturalistica per scoprire il valore del patrimonio boschivo della Val Pellice” sottolinea Biesuz. La festa proseguirà con la pizza al forno a legna e con la disco night della dj Giulia Frencia.

La giornata di domenica partirà alle 8,30 con l’escursione cicloturistica lungo l’anello 6 di Upslowtour, dedicato alla Comba della Lioussa, organizzata da Brike Bike. Alle 11,30 ci sarà la presentazione del progetto del comitato di Torre Pellice della Croce rossa italiana ‘Valle Protetta’: “Abbiamo incluso nella festa questo momento di approfondimento perché si tratta di un progetto importante per la salute di tutti” chiarisce Biesuz.

Si continuerà poi con la grigliata preparata in collaborazione del Gruppo Ana di Villar Pellice e il concerto del gruppo Radio Rebelde. Durante la festa ci sarà uno scivolo gonfiabile per i bambini.

Per partecipare ai pranzi e alle cene bisogna prenotare ai numeri: 346 5788863 (Sonia), 349 4682132 (Christian), 339 5487048 (Luca), o rivolgersi al BARuciu di piazza Jervis.