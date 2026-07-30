Finardi, Brachetti, Clara Dupont-Monod, Donata Columbro: tanti i nomi al Festival Paideia a parlare di disabilità

Come possiamo cambiare lo sguardo sulla disabilità, superare pregiudizi e stereotipi e costruire una società davvero per tutte e tutti? Dal 18 al 20 settembre Torino dà spazio a questi e ad altri interrogativi con la quarta edizione di "Insieme – Il Festival di Paideia", l'appuntamento promosso da Fondazione Paideia, realtà che da oltre 30 anni si occupa di bambini con disabilità e delle loro famiglie.

Quest'anno il Festival sceglie di parlare a un pubblico ancora più ampio e lo fa scendendo in piazza: cuore pulsante della manifestazione sarà piazza Arbarello, nel centro di Torino. Per tre giorni la città diventerà un luogo di dialogo e confronto per superare distanze e luoghi comuni. Linguaggi diversi per parlare di disabilità da nuovi punti di vista: artisti, musicisti, scrittori, giornalisti, esperti e rappresentanti delle istituzioni si alterneranno sul palco per interrogarsi su diritti, relazioni e opportunità. Ma il Festival darà spazio soprattutto alle voci di chi la disabilità la vive ogni giorno, ai caregiver e alle famiglie che racconteranno in prima persona sfide e conquiste quotidiane, restituendo tutta la complessità della vita reale.

Si parte venerdì 18 settembre con una giornata di workshop presso il Centro Paideia dedicati a temi che spaziano dal progetto di vita alla scuola, fino al ruolo della famiglia nel percorso terapeutico. A seguire, lo scrittore e attivista Fabrizio Acanfora sarà protagonista di un dialogo dedicato all'abilismo e alle narrazioni sulla disabilità, riflettendo insieme su linguaggio, autodeterminazione e rappresentazione.

Il Festival entrerà poi nel vivo sabato 19 e domenica 20 in piazza Arbarello. Tra gli ospiti più attesi il celebre cantautore Eugenio Finardi, protagonista del talk “Terrestri e ribelli”, un incontro tra musica, memoria ed esperienza personale. Sempre sabato, per la prima volta in Piemonte e per la seconda volta in Italia, la scrittrice francese Clara Dupont-Monod presenterà Adattarsi, il suo romanzo vincitore del Prix Goncourt des Lycéens 2021, una storia che racconta con intensità le paure, gli smarrimenti e le trasformazioni di una famiglia dopo la nascita di un figlio con disabilità.

Arturo Brachetti, maestro internazionale del trasformismo, firmerà domenica il gran finale del Festival con una performance speciale. Il Festival affronterà inoltre alcune delle questioni più urgenti del presente. Il riconoscimento legislativo della figura dei caregiver sarà al centro di un confronto con la deputata Ilenia Malavasi, un dialogo tra le istituzioni e chi vive ogni giorno il lavoro di cura, grazie anche alle testimonianze di Lisa Orrico e Cecilia Sorpilli, mentre la data journalist Donata Columbro mostrerà come i numeri possano rendere potentemente visibili disuguaglianze e discriminazioni.

Tra gli incontri più attesi del sabato anche il talk "Coppia mista", dedicato all'affettività e alle relazioni, con le testimonianze della giornalista Valentina Tomirotti e di Francesco Canale, insieme ai rispettivi partner. Un confronto senza filtri che metterà in discussione stereotipi e pregiudizi sul diritto di amare ed essere amati.

A completare il programma saranno momenti di spettacolo e intrattenimento aperti a tutti, in calendario la domenica. Con la sua stand-up comedy Emanuele Tumolo dimostrerà come si possa parlare di disabilità anche attraverso l'ironia, prendendo spunto dalla propria esperienza familiare, mentre la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani porterà in scena “Fiabe inarrestabili” di Selene Baiano e Simone Valentino, per affrontare il tema con i più piccoli attraverso il teatro e l'immaginazione.

Mary Cacciola, voce di Radio Capital, condurrà Il Festival e tutti gli incontri sul palco. Per tutto il weekend Piazza Arbarello ospiterà laboratori, attività sportive, percorsi multisensoriali, letture, spazi dedicati ai più piccoli e momenti di partecipazione aperti a tutti, trasformando il Festival in un'esperienza da vivere, oltre che da ascoltare. Tre giorni di festa per provare a cambiare il modo in cui guardiamo la disabilità.

"Insieme - Il Festival di Paideia" è realizzato con il patrocinio della Città di Torino e della Regione Piemonte, con il sostegno di GSI - Gestione Servizi Integrati S.r.l. (Sponsor Gold), Gruppo Fenera e Battaglio Frutta (Sponsor Silver). Food and Beverage Partner: Galup, M** Bun, Molecola, Alberto Marchetti Gelaterie, Acqua Eva, Settimo Miglio. Amici del Festival: Borgione, Price's Candles. Un evento organizzato in collaborazione con Idee al lavoro e Culturabile.

Il programma completo del Festival è in fase di definizione e sarà svelato nelle prossime settimane su festival.fondazionepaideia.it.