Esodo estivo, primo weekend da bollino nero lungo le autostrade di tutta Italia

Secondo grande fine settimana di partenze e primo da bollettino nero secondo l'Anas, che in vista dell'aumento del traffico ha ridimensionato la presenza dei cantieri in tutta Italia. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414).
In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas da oggi sino a domenica 2 agosto sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. Nello specifico, la Viabilità Italia prevede bollino nero domani mattina, sabato 1° agosto, mentre è bollino rosso nei pomeriggi di oggi, domani e domenica: oggi pomeriggio e sabato mattina per gli spostamenti in crescita dai grandi centri urbani per le prime partenze e per weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare; domenica pomeriggio per i rientri verso le grandi città.
“Le giornate da bollino nero – ha dichiarato l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - rappresentano il momento di massimo afflusso del fine settimana sulle nostre strade e autostrade. Rivolgiamo un invito a tutti i viaggiatori a programmare gli spostamenti con attenzione, verificando le condizioni del traffico, lo stato del veicolo e le previsioni meteo prima della partenza. La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta: rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, evitare distrazioni alla guida e fare soste regolari durante i viaggi più lunghi sono comportamenti essenziali per ridurre il rischio di incidenti".
Tra gli itinerari più trafficati anche le direttrici SS1 Aurelia in Liguria.
Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it (link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo).