Esodo estivo, primo weekend da bollino nero lungo le autostrade di tutta Italia



Secondo grande fine settimana di partenze e primo da bollettino nero secondo l'Anas, che in vista dell'aumento del traffico ha ridimensionato la presenza dei cantieri in tutta Italia. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414).

In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas da oggi sino a domenica 2 agosto sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. Nello specifico, la Viabilità Italia prevede bollino nero domani mattina, sabato 1° agosto, mentre è bollino rosso nei pomeriggi di oggi, domani e domenica: oggi pomeriggio e sabato mattina per gli spostamenti in crescita dai grandi centri urbani per le prime partenze e per weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare; domenica pomeriggio per i rientri verso le grandi città.

“Le giornate da bollino nero – ha dichiarato l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - rappresentano il momento di massimo afflusso del fine settimana sulle nostre strade e autostrade. Rivolgiamo un invito a tutti i viaggiatori a programmare gli spostamenti con attenzione, verificando le condizioni del traffico, lo stato del veicolo e le previsioni meteo prima della partenza. La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta: rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, evitare distrazioni alla guida e fare soste regolari durante i viaggi più lunghi sono comportamenti essenziali per ridurre il rischio di incidenti".

Tra gli itinerari più trafficati anche le direttrici SS1 Aurelia in Liguria.