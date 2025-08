Riapre la Trecate, da oggi si potrà tornare in piscina

L’estate torinese si arricchisce di una nuova opportunità per chi cerca refrigerio e relax in città. Da oggi, venerdì 1° agosto fino a domenica 14 settembre 2025, torna ad aprire i battenti la piscina estiva Trecate di via Vasile Alecsandri 29, nel quartiere Pozzo Strada.

Per il giorno dell’inaugurazione, venerdì 1 agosto, l’impianto aprirà dalle 13, con ingresso a costo ridotto per tutti, offrendo così una giornata speciale per festeggiare l’avvio della stagione balneare urbana.

Orari di apertura

L’impianto sarà accessibile secondo la seguente organizzazione:

Dal 1° al 31 agosto (compreso Ferragosto): apertura da mercoledì a domenica, dalle 10 alle 18. Chiusura il lunedì e martedì. Nel mese di settembre: apertura solo nei weekend, ovvero sabato 6 e domenica 7, sabato 13 e domenica 14, sempre dalle 10 alle 18.

"Siamo felici di comunicare la riapertura della piscina estiva Trecate. Un servizio molto atteso da cittadine e cittadini, che torna finalmente a disposizione della comunità - precisa il coordinatore allo Sport della Circoscrizione 3, Antonio Caprì -, con l’obiettivo di offrire uno spazio sicuro, accessibile e dedicato al benessere, allo sport e al tempo libero. Abbiamo lavorato con impegno per garantire condizioni ottimali di fruizione, cura degli spazi e qualità dei servizi. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito alla riattivazione dell’impianto con professionalità e dedizione. Invitiamo tutte e tutti a tornare a vivere la piscina come luogo di incontro, movimento e serenità, nella piena valorizzazione di uno spazio pubblico che appartiene a tutta la cittadinanza".

La piscina è dotata di ampi spazi verdi, aree relax e vasche per adulti e bambini, risultando una meta ideale sia per famiglie che per chi vuole staccare la spina in città.

Come accedere

Per accedere è consigliata la prenotazione tramite la piattaforma Torino Facile, all’indirizzo: https://servizi.torinofacile.it/cgi-bin/sportellofacile/index.cgi

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 011/01130143 o 011/01130130, oppure scrivere all’indirizzo piscina.trecate@comune.torino.it.

Con la riapertura della piscina estiva Trecate, Torino conferma la volontà di valorizzare i propri impianti sportivi come luoghi di socialità e benessere diffuso. Un’occasione da non perdere per vivere l’estate senza uscire dalla città.