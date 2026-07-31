Incidente in tangenziale Nord: quattro veicoli coinvolti, traffico in tilt

Un incidente si è verificato nel pomeriggio lungo la tangenziale nord, all’altezza di Collegno, in direzione sud. Nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro veicoli, causando pesanti disagi alla circolazione e rallentamenti estesi su tutto il tratto interessato.

Due persone sono rimaste ferite in modo lieve: entrambe sono state trasportate in codice verde al pronto soccorso di Rivoli per accertamenti.

Le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi hanno provocato forti ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti che hanno interessato anche gli svincoli limitrofi.