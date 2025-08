Portone vandalizzato nella notte nel palazzo senza regole, Alessi (FdI): “Aurora nel caos”

Ancora tensioni nel quartiere Aurora, dove nella notte tra giovedì 31 luglio e venerdì 1 agosto è stato vandalizzato il portone dello stabile al civico 6 di via Bra. A denunciare l’accaduto è Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 7, che ha condiviso anche le immagini del danneggiamento.

“Questa è la situazione che si ripete in modo costante - spiega Alessi -. Lo stabile, abitato in prevalenza da stranieri, molti dei quali proprietari, è solo uno dei tanti segnali di una realtà fuori controllo. In quest’area della città risse, violenza e degrado sono diventati all’ordine del giorno”.

La consigliera punta il dito su un problema che, secondo lei, va avanti da anni: l’assenza di controlli sistematici sugli stabili, dove sarebbero ospitate persone senza documenti in abitazioni fatiscenti e non a norma, spesso gestite da cosiddetti “caporali dell’alloggio”. Una situazione su cui, afferma, è già stato sollevato l’allarme in passato anche dai consiglieri Domenico Giovannini e Francesco Caria, senza esiti concreti.

“Ogni tanto vengono effettuati controlli - riconosce Alessi -, e per questo ringraziamo le Forze dell’Ordine. Ma il problema resta irrisolto se non c’è una volontà politica seria e continuativa di intervenire. Servono controlli approfonditi sui contratti di affitto e ordinanze urgenti del sindaco per ripristinare decoro e legalità”.

Infine, il capogruppo FdI richiama anche i recenti fatti di cronaca violenta avvenuti in zona, l’ultimo dei quali solo pochi giorni fa, quando una rissa in Lungo Dora Savona, proseguita fino a corso Giulio Cesare, ha provocato l’ennesima vittima. “Non è vero che può succedere ovunque - conclude -. Succede sempre qui. È ora di cambiare rotta”.