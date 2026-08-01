Le Verbene, il mercato si prepara al decollo: da settembre quasi tutti i banchi aperti

Da una parte la fiducia per un mercato che, dopo la riqualificazione, si prepara finalmente a entrare a pieno regime. Dall'altra le perplessità su alcune criticità tecniche emerse durante il sopralluogo.

È questo il quadro emerso dalla visita della Circoscrizione 5 al centro commerciale Le Verbene, inaugurato lo scorso 10 giugno dopo i lavori di efficientamento energetico e destinato a diventare uno dei punti di riferimento per il commercio del quartiere Vallette.

L'obiettivo, condiviso da Città e Circoscrizione, è quello di vedere la struttura riempirsi definitivamente già nelle prossime settimane. Dopo i primi nuovi ingressi registrati dall'inaugurazione, da settembre è infatti atteso l'arrivo della quasi totalità dei commercianti, con il mercato che potrà così entrare pienamente in funzione.

Ballatore: "Siamo nella fase finale"

"Questa nuova struttura è stata inaugurata il 10 giugno e siamo ormai nella fase finale dei lavori. Da giugno a oggi ci sono già stati nuovi ingressi di commercianti e prossimamente ne arriveranno altri", spiega il coordinatore al Commercio della Circoscrizione 5, Alfredo Ballatore. "Era una missione importante, soprattutto per il contesto in cui si inserisce. Questo mercato fa parte di un progetto più ampio di rilancio del quartiere, ma dobbiamo continuare a costruire condizioni favorevoli al commercio per rivalutare una delle aree più grandi del nostro territorio".

Sulla stessa linea l'assessore comunale al Commercio, Paolo Chiavarino, che ha ricordato come il cronoprogramma sia stato rispettato senza particolari rallentamenti. "Sono convinto che i primi risultati si vedranno da settembre, perché la gente deve ancora scoprire questa realtà. Qui non c'è solo commercio: ci sono servizi, socializzazione e un ambiente completamente rigenerato. Come Città metteremo in campo anche iniziative di comunicazione per far conoscere sempre di più questa struttura".

Durante il sopralluogo si è parlato anche della manutenzione degli spazi esterni. La dirigente della Divisione Commercio del Comune, dottoressa Virano, ha spiegato che la vegetazione alle spalle dell'edificio è stata una scelta progettuale legata alle condizioni climatiche, con l'obiettivo di rendere l'area più fresca. Ha inoltre sottolineato come la qualità della struttura debba essere accompagnata da una manutenzione costante, invitando anche il soggetto gestore a prestare attenzione alle pulizie delle aree esterne per migliorare ulteriormente decoro e riqualificazione.

Martina: "Ci sono cavi non coperti"

Ma la visita è stata anche l'occasione per l'affondo del Movimento 5 Stelle. Il consigliere Luigi Martina ha puntato il dito contro alcune presunte criticità degli impianti. "Ho trovato dei cavi volanti non coperti. Se qualcuno mettesse le mani dove il lavoro non è stato eseguito correttamente potrebbe prendere la scossa. Inoltre sotto il controsoffitto ci sono impianti con cavi in tensione e vorrei poter verificare personalmente anche le altre parti dell'impianto".

Alle osservazioni ha replicato Iren, spiegando che l'intervento è stato realizzato nel pieno rispetto del progetto previsto e che la struttura rappresenta a tutti gli effetti una riqualificazione energetica. Eventuali aspetti ancora da calibrare, come gli orari di apertura e altri dettagli gestionali, saranno valutati nella fase di avvio del mercato.

Sui temi della sicurezza è intervenuto anche il coordinatore al Verde della Circoscrizione 5, Giorgio Tassone, precisando che gli impianti del piano superiore sono dotati di rilevatori di fumo, che sono presenti vernici antincendio, estintori e che è prevista la manutenzione periodica degli impianti. Ha inoltre evidenziato come una delle principali criticità riguardi il giardino esterno al complesso Atc. Proprio per questo, ha spiegato, Protezione civile e altre associazioni si sono dette disponibili a prendersi cura del "pallone" interrato, oggi invaso dalla vegetazione, trasformandolo in un presidio per il quartiere.

A chiudere il sopralluogo è stato il vicepresidente della Circoscrizione 5, Antonio Cuzzilla, che ha ricordato come la riqualificazione sia stata possibile grazie ai fondi europei. L'auspicio è che le attività commerciali riescano presto a consolidarsi e che il mercato possa diventare un punto di attrazione non solo per le Vallette, ma anche per i quartieri vicini. Tra le ipotesi c'è anche quella di realizzare un presidio della Circoscrizione all'interno dell'area, così da incrementarne ulteriormente la frequentazione.