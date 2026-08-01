No TAV: "Domani rompiamo l'assedio di Venaus, raggiungeteci"

"Noi domani saremo in giro e chiamiamo un appuntamento la mattina alle 10 per uscire insieme dal presidio di Venaus. Invitiamo chi può a raggiungerci, invitiamo chi non può venire a mostrare la sua solidarietà No Tav, a stendere un telo o mettere una bandiera No Tav fuori dalla propria casa o luogo di lavoro". E' questo l'appello che lanciano gli antagonisti, tramite i loro canali social, in presidio a Venaus contro la Torino-Lione.

"Rompiamo l'assedio"

Giovedì il prefetto di Torino Donato Cafagna ha firmato un'ordinanza che vieta il campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno sino alle 7 di lunedì 3 agosto. Un provvedimento che li ha obbligati a località Traduerivi, dove erano anche schierate le forze dell'ordine in tenuta antisommossa, per montare le tende a Venaus. E proprio da qui parte l'invito a "rompere l'assedio. Dicono che Venaus è per loro 'troppo evocativo' e dunque non possiamo starci. Beh, se lo è per loro, lo è senz'altro se non di più per noi. Ci evoca ricordi di resistenze passate e sogni sempre attuali di libertà. Quindi, rilanciamo".

"Stanno attaccando la valle"

Secondo i No Tav "stanno attaccando la valle, lo fanno con i mezzi della polizia, della politica e con la repressione. In un mondo distopico, ci siamo presi tre giorni per ragionare sull'utopia, per consociare nuove compagne e compagni e guardare avanti, con la testa in aria ma i piedi a terra. Ci vediamo stasera per cenare insieme al presidio di Venaus e per qualche concertino. Poi, a nanna presto perché domani mattina dobbiamo far girare loro la testa. Portare bandiere, striscioni, trombe, casse e buon umore".