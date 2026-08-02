Incendio in un appartamento in corso De Gasperi: uomo di 59 anni gravemente ustionato

Momenti di grande paura ieri sera a Torino per un rogo divampato all'interno di un'abitazione. Erano circa le 21.15 quando l'allarme ha fatto scattare i soccorsi per un incendio sviluppatosi in un appartamento al civico 45 di corso Alcide De Gasperi.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Immediato l'intervento dei sanitari del 118 di Azienda Zero, giunti sul posto unitamente alle squadre dei vigili del fuoco. All'interno dell'immobile i soccorritori hanno tratto in salvo un uomo di 59 anni, rimasto gravemente ustionato a causa delle fiamme che si sono propagate nei locali. Le condizioni del paziente sono apparse da subito particolarmente critiche: dopo le prime cure prestate sul posto, l'uomo è stato trasportato d'urgenza in ambulanza in codice rosso presso il Cto di Torino, dove si trova ora ricoverato.

Rilievi e messa in sicurezza

Oltre ai mezzi di soccorso sanitario, decisivo è stato il lavoro dei vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento del rogo e nella successiva messa in sicurezza della struttura. Restano ancora da accertare le precise cause che hanno scatenato le fiamme all'interno dell'alloggio, su cui verranno effettuati i rilievi di rito per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.