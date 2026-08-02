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Cronaca | 02 agosto 2026, 09:06

Incendio in un appartamento in corso De Gasperi: uomo di 59 anni gravemente ustionato

L'intervento del 118 intorno alle 21.15 di ieri sera. L'infortunato trasportato in codice rosso al Cto di Torino

Incendio in un appartamento in corso De Gasperi: uomo di 59 anni gravemente ustionato

Momenti di grande paura ieri sera a Torino per un rogo divampato all'interno di un'abitazione. Erano circa le 21.15 quando l'allarme ha fatto scattare i soccorsi per un incendio sviluppatosi in un appartamento al civico 45 di corso Alcide De Gasperi.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Immediato l'intervento dei sanitari del 118 di Azienda Zero, giunti sul posto unitamente alle squadre dei vigili del fuoco. All'interno dell'immobile i soccorritori hanno tratto in salvo un uomo di 59 anni, rimasto gravemente ustionato a causa delle fiamme che si sono propagate nei locali. Le condizioni del paziente sono apparse da subito particolarmente critiche: dopo le prime cure prestate sul posto, l'uomo è stato trasportato d'urgenza in ambulanza in codice rosso presso il Cto di Torino, dove si trova ora ricoverato.

Rilievi e messa in sicurezza

Oltre ai mezzi di soccorso sanitario, decisivo è stato il lavoro dei vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento del rogo e nella successiva messa in sicurezza della struttura. Restano ancora da accertare le precise cause che hanno scatenato le fiamme all'interno dell'alloggio, su cui verranno effettuati i rilievi di rito per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Betty Martinelli

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