Paura in Alta Val Susa: il temporale causa una frana, 30 auto ferme in Valle Argentera

Una frana si è staccata nel primo pomeriggio di oggi lunedì 3 agosto 2026 in Valle Argentera, nel territorio comunale di Sauze di Cesana, in alta Val Susa. Causa dello smottamento è stato un forte temporale che ha colpito improvvisamente la zona montana, causato dal caldo.

La circolazione stradale è rimasta bloccata, con una trentina di automobili ferme nella zona delle Brusà del Plan in attesa dei soccorsi, ma non si registrano danni o feriti.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Susa e Sestriere, supportate dall'elicottero "Drago" del reparto volo del comando provinciale. Per ripristinare la viabilità è intervenuta la ditta Mb con i propri mezzi, rimuovendo i detriti dalla carreggiata e permettendo alle auto bloccate di scendere a valle in sicurezza.

Non è la prima volta che la valle Argentera è soggetta a frane e smottamenti: la stessa zona era da poco stata chiusa per un'analoga frana a fine giugno, mentre episodi simili avvengono quasi ogni estate.