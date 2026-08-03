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Cronaca | 03 agosto 2026, 18:51

Paura in Alta Val Susa: il temporale causa una frana, 30 auto ferme in Valle Argentera

Lo smottamento ha costretto le auto ad aspettare la liberazione della strada nella zona della Brusà del Plan, nel territorio di Sauze di Cesana

La frana del 2024 sempre in Valle Argentera

La frana del 2024 sempre in Valle Argentera

Una frana si è staccata nel primo pomeriggio di oggi lunedì 3 agosto 2026 in Valle Argentera, nel territorio comunale di Sauze di Cesana, in alta Val Susa. Causa dello smottamento è stato un forte temporale che ha colpito improvvisamente la zona montana, causato dal caldo.

La circolazione stradale è rimasta bloccata, con una trentina di automobili ferme nella zona delle Brusà del Plan in attesa dei soccorsi, ma non si registrano danni o feriti.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Susa e Sestriere, supportate dall'elicottero "Drago" del reparto volo del comando provinciale. Per ripristinare la viabilità è intervenuta la ditta Mb con i propri mezzi, rimuovendo i detriti dalla carreggiata e permettendo alle auto bloccate di scendere a valle in sicurezza.

Non è la prima volta che la valle Argentera è soggetta a frane e smottamenti: la stessa zona era da poco stata chiusa per un'analoga frana a fine giugno, mentre episodi simili avvengono quasi ogni estate.

redazione

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