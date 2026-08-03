Festival dei Saperi, a Chialamberto un viaggio tra tradizioni, creatività e teatro

Il viaggio del Festival dei Saperi prosegue con una nuova tappa dedicata alla valorizzazione delle tradizioni, della creatività e del patrimonio locale. Il Comune di Chialamberto e la Pro Loco di Chialamberto, nell'ambito della rassegna promossa dall'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, proporranno giovedì 6 agosto un programma che accompagnerà il pubblico tra laboratori, prodotti tipici e teatro.

I salvadanai

Il Salone Comunale di piazza Fratelli Chiariglione ospiterà alle 15.30 la collezione di salvadanai, mentre i più piccoli potranno partecipare al laboratorio creativo "Crea il tuo salvadanaio con materiali di recupero". Spazio poi alla degustazione di prodotti tipici prevista alle 17: un’occasione per valorizzare le eccellenze locali e riscoprire i sapori della tradizione.

A concludere il programma, alle 21, sarà lo spettacolo teatrale "Summertime" della compagnia Scavalcamontagne, una divertente sfida tra lirica e swing, una lotta all'ultima nota per decretare quale sia il genere, e il cantante, più coinvolgente ed emozionante.