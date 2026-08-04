Aeroporto Caselle, dopo Ceuta scattano i controlli speciali per chi arriva dalla Spagna

Sono scattati anche all'aeroporto di Torino i controlli dei documenti per le persone in arrivo in Italia dalla Spagna, dopo che venerdì sera il Governo italiano aveva deciso di ripristinarli per un mese a seguito della crisi migratoria di Ceuta

Controlli negli scali

Dopo infatti che il nostro Paese ha sospeso temporaneamente il trattato di Schengen, sono iniziati gli accertamenti a campione da parte della polizia aeroportuale, nei principali scali: oltre a Caselle, anche a Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Linate.

Come funziona

A darne informazione è la pagina Facebook dell'aeroporto "Sandro Pertini", che chiarisce: "Al momento, la misura riguarda esclusivamente i passeggeri in arrivo e non interessa i voli in partenza da Torino verso la Spagna". "Si raccomanda - aggiungono - di viaggiare con un documento d’identità valido per l’espatrio e di tenerlo a portata di mano. I voli operano regolarmente".