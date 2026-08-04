Schianto in moto nella notte, 17enne perde il controllo e finisce contro il guardrail

Grave incidente stradale nella notte di oggi, martedì 4 agosto, lungo le strade del Canavese. Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un violento impatto mentre si trovava alla guida della sua motocicletta lungo la strada provinciale 45, nel tratto che collega la frazione Priacco di Cuorgnè con il comune di Chiesanuova.

L'allarme è scattato all'altezza di località Deiro Superiore, dove il giovane, per cause che sono tuttora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo a due ruote, andando a impattare con estrema violenza contro il guardrail a margine della carreggiata.

Il ritrovamento e i primi soccorsi

A scoprire quanto accaduto e a prestare l'aiuto decisivo sono stati i carabinieri della stazione di Rivarolo Canavese. I militari dell'Arma si trovavano in zona per un consueto servizio di pattugliamento e controllo del territorio quando si sono imbattuti nel diciassettenne, riverso a terra sull'asfalto accanto alla moto distrutta.

I carabinieri hanno immediatamente messo in sicurezza il tratto stradale interessato per evitare ulteriori pericoli e hanno allertato la centrale operativa del 118 di Azienda Zero. Sul posto sono giunti nel giro di pochi minuti i sanitari della Croce Rossa di Cuorgnè, che hanno prestato le prime cure sul posto al minorenne per poi trasportarlo d'urgenza al pronto soccorso.

La corsa al San Giovanni Bosco

Vista la gravità del quadro clinico riscontrato al suo arrivo in pronto soccorso, i medici hanno disposto il trasferimento immediato del giovane verso una struttura ad alta specializzazione. Il centauro è stato quindi trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino a bordo dell'ambulanza di rianimazione della Croce Rossa di Castellamonte.

A preoccupare maggiormente l'équipe medica sono le lesioni particolarmente severe riportate a una gamba. Il ragazzo si trova attualmente ricoverato sotto stretta osservazione. Spetta ora ai carabinieri di Rivarolo Canavese, che hanno eseguito i rilievi tecnici del caso, ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e chiarire se la caduta sia stata autonoma o se possano essere stati coinvolti altri veicoli di passaggio.