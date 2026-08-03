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Cronaca | 03 agosto 2026, 19:09

L'auto va in panne e cade nella scarpata: donna ferita in codice giallo al CTO

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in Val Chisone, nel comune di Pramollo. Il resto della famiglia risulta illeso

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Una donna è rimasta ferita in seguito alla caduta dell'automobile in una scarpata. È successo questo pomeriggio a Crosasso, località di Pramollo, in Val Chisone, quando l'auto è finita in panne e la famiglia che vi viaggiava ha provato a farla ripartire.

La donna è rimasta nell'abitacolo mentre il resto della famiglia era all'esterno, probabilmente per tentare di spingere la macchina, quando il veicolo è uscito di strada e precipitato. La donna è stata trasportata al CTO di Torino in codice giallo, mentre gli altri componenti della famiglia risultano illesi.

Ad intervenire è stato il 118 di Azienda Zero, mentre a trasportare la donna è stata l'equipe del Servizio regionale di elisoccorso.

redazione

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