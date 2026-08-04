Ambra Angiolini condurrà la serata di apertura del 44° Torino Film Festival

Sarà Ambra Angiolini a condurre la serata di apertura della 44ª edizione del Torino Film Festival, in programma dal 24 novembre al 2 dicembre 2026.

Uno dei volti più riconoscibili e apprezzati del cinema contemporaneo, Ambra Angiolini inaugurerà ufficialmente il TFF con la cerimonia di apertura sul palco del Teatro Regio di Torino a fianco del direttore Giulio Base. La sua sensibilità interpretativa, la sua autenticità e la sua costante ricerca espressiva incarnano pienamente i valori di un Festival che da sempre celebra il cinema come luogo di libertà creativa, innovazione e dialogo culturale.

Retrospettiva su Marilyn Monroe

Il TFF ha già annunciato la retrospettiva su Marilyn Monroe a cui è dedicato il manifesto, mentre il programma completo della 44ª edizione sarà presentato nella conferenza stampa del 5 novembre a Roma.

Attrice capace di attraversare con naturalezza cinema, teatro e televisione, Ambra Angiolini ha conquistato il favore del pubblico e della critica imponendosi come una delle interpreti più autorevoli della sua generazione. Saturno contro di Ferzan Özpetek - interpretazione che le vale il David di Donatello e il Nastro d’Argento come migliore attrice non protagonista - segna l’inizio di un percorso costellato di collaborazioni con alcuni dei più importanti autori del cinema italiano: Cristina Comencini in Bianco e nero, Paolo Genovese in Immaturi e Immaturi – Il viaggio, Massimiliano Bruno in Viva l’Italia, Michele Placido in 7 minuti e La scelta, distinguendosi sempre per l’intensità delle sue interpretazioni e per una incredibile versatilità.

Ambra: "Torino uno dei panorami più belli"

Giulio Base, Direttore artistico del Torino Film Festival, ha dichiarato: "Sono davvero felice che Ambra abbia accettato l'invito ad accompagnarci nella 44ª edizione del TFF. Dopo essere diventata fin da giovanissima un volto adorato dal grande pubblico, ha sempre avuto il coraggio di rimettersi in gioco, conquistando con talento e rigore un posto importante nel cinema e nel teatro, senza mai perdere in autenticità. È un'artista capace di parlare a pubblici diversi e di unire qualità e popolarità, due valori che al Torino Film Festival consideriamo complementari".

"Ringrazio per questa opportunità da condividere, continuando a credere fortemente nella forza del cinema. Torino è uno dei panorami più belli della mia lunga scarpinata nel cinema e nel teatro. Una città che sa accogliere. Buon Festival!" ha aggiunto Ambra Angiolini.