Le Vele Alassio apre un agosto da protagonista con le stelle della musica internazionale!

L’estate entra nel vivo e Le Vele Alassio è pronta a regalare una prima settimana di agosto semplicemente straordinaria. Dal 4 al 10 agosto, il celebre club della Riviera ospiterà ogni sera eventi esclusivi con artisti di fama internazionale, inaugurando una programmazione che proseguirà senza sosta fino al 24 agosto e confermando Le Vele come uno dei principali punti di riferimento del divertimento estivo in Italia.



Martedì 4 agosto — ore 23:00 — ALL STARS con Gordo

Ad aprire le danze sarà martedì 4 agosto, dalle ore 23:00, con il format “All Stars”, che vedrà protagonista Gordo, uno degli artisti più influenti della scena House e Techno mondiale. Il DJ e produttore, nato in Guatemala e cresciuto negli Stati Uniti, è conosciuto per il suo sound coinvolgente, capace di fondere House, Techno e ritmi latini. Dopo aver conquistato i principali festival internazionali e collaborato con superstar come Drake, Gordo continua a essere uno dei nomi più richiesti del panorama elettronico mondiale. Il suo ultimo successo, “Loco Loco”, è tra le hit che stanno facendo ballare club e festival di tutto il mondo, affermandosi come una delle colonne sonore dell’estate 2026. La sua presenza ad Alassio promette una serata di altissimo livello e un inizio di agosto davvero spettacolare.



Promozioni dell'evento:

- Ticket d’ingresso: € 20,00. Acquistabile online in anticipo, valido

per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 25,00. Acquistabile online in

anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Mercoledì 5 agosto — ore 23:00 — CHANGE YOUR MIND con Deborah De Luca

Mercoledì 5 agosto, sempre dalle ore 23:00, tornerà il celebre party Change Your Mind, con una protagonista ormai di casa: Deborah De Luca, che sceglie Le Vele per il dodicesimo anno consecutivo. Regina indiscussa della scena Techno internazionale, l'artista napoletana continua a collezionare successi nei più importanti club e festival del mondo, richiamando ogni estate migliaia di appassionati. Un appuntamento ormai iconico, destinato ancora una volta a regalare una notte di grande musica ed emozioni.



Promozioni dell'evento:

- Ticket d’ingresso: € 25,00. Acquistabile online in anticipo, valido

per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 30,00. Acquistabile online in

anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Giovedì 6 agosto — ore 23:00 — MAMACITA

Giovedì 6 agosto sarà invece la volta di Mamacita, il party Latin Urban più famoso d’Italia. Dalle ore 23:00, una notte all’insegna delle migliori sonorità Reggaeton, Hip Hop, Trap, Urban e latin vibes, con un’atmosfera coinvolgente che da anni fa ballare il pubblico delle grandi occasioni e rende ogni appuntamento un evento imperdibile.



Promozioni dell'evento:

- Ticket d’ingresso: € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 30,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Venerdì 7 agosto — ore 23:00 — FEELINGS con MoBlack

Il weekend entrerà nel vivo venerdì 7 agosto con Feelings, il party dedicato alle sonorità Afro House e Indie Dance. Special guest della serata sarà MoBlack, considerato uno dei pionieri dell’Afro House a livello internazionale e fondatore dell’omonima etichetta discografica che ha contribuito alla diffusione di questo genere in tutto il mondo. In consolle saliranno anche Baptiste Caffrey, graditissimo ritorno a Le Vele, e il resident DJ Francis Key, per una notte all’insegna del ritmo, dell’eleganza e delle contaminazioni musicali.



Promozioni dell'evento:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket d’ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Sabato 8 agosto — ore 23:00 — STYLHERTZ con SECRET GUEST

Sabato 8 agosto, dalle ore 23:00, sarà il momento di Stylhertz – “Where Music Meets Style”, l’evento che unisce musica, eleganza e intrattenimento. Dopo il grande successo della scorsa estate, quando il misterioso Secret Guest venne svelato soltanto poche ore prima dell’inizio della serata, l’organizzazione ha deciso di riproporre la stessa formula. Il nome dell’ospite sarà annunciato solo nel pomeriggio di sabato, mantenendo alta la suspense e promettendo, ancora una volta, una grande sorpresa. In consolle ci sarà Judici, mentre per gli uomini è gradita la camicia, per contribuire all’atmosfera elegante e raffinata che contraddistingue il format.



Promozioni dell'evento:

- Ticket d’ingresso: € 25,00. Acquistabile online in anticipo, valido

per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 30,00. Acquistabile online in

anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Domenica 9 agosto — ore 16:00 — CHANGE YOUR MIND: Daytime con GENNARO

La giornata di domenica 9 agosto inizierà già dal pomeriggio. Dalle ore 16:00 andrà in scena il Daytime di Change Your Mind, con GENNARO, Proudly People e Ale Trn b2b Madjo, pronti ad accompagnare il pubblico fino al tramonto con una selezione musicale ricercata e un’atmosfera

unica, affacciata sul mare.



Promozioni dell'evento:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket (1st Release): € 15,00 / Ticket (2nd Release): € 20,00 / Ticket

(3rd Release): € 25,00 / Ticket (4th Release) - € 30,00. Acquistabile

online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 17:00: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 18:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Domenica 9 agosto — ore 23:00 — CHANGE YOUR MIND: Nighttime con Tantra

Ibiza Showcase

Dopo il successo del Daytime, la festa proseguirà senza interruzioni con il Nighttime di Change Your Mind, in programma sempre nella serata di domenica. Andrà in scena il Tantra Ibiza Showcase, con Freenzy, Sarahrey e Aday Chinea protagonisti in consolle. Inoltre, tutti coloro che parteciperanno al Daytime potranno accedere gratuitamente anche all’evento serale, vivendo così un’esperienza completa firmata Change Your Mind.



Promozioni dell'evento:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket d’ingresso: € 10,00. Acquistabile online in anticipo, valido

per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (1st Release): € 15,00 / Ticket (2nd Release): € 20,00.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Lunedì 10 agosto — ore 23:00 — CHANGE YOUR MIND con Joseph Capriati

Gran finale lunedì 10 agosto, dalle ore 23.00, con un nuovo appuntamento di Change Your Mind, che vedrà protagonista uno dei DJ italiani più amati al mondo: Joseph Capriati. Da anni protagonista dei più importanti festival e club internazionali, Capriati rappresenta una vera garanzia per gli appassionati di musica elettronica. Ad affiancarlo in consolle ci saranno anche Traumer, raffinato interprete della scena Minimal House europea, e Skizzo, per una notte destinata a chiudere in grande stile una settimana semplicemente indimenticabile.



Promozioni dell'evento:

- Ticket d’ingresso: € 30,00. Acquistabile online in anticipo, valido

per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 35,00. Acquistabile online in

anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.



Con una programmazione che proseguirà ogni giorno fino al 24 agosto, Le Vele Alassio si conferma ancora una volta uno dei principali punti di

riferimento dell’estate ligure, capace di portare sulla Riviera alcuni dei più importanti protagonisti della scena musicale internazionale e di offrire esperienze sempre nuove a un pubblico proveniente da tutta Italia e dall’estero.



Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.



Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio All Stars presents Gordo - Tuesday, 4th August 2026



The Brightest Stars. The Hottest Nights.



Tuesday, 4th August 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

All Stars

presents

GORDO



LINE UP

GORDO

TWENTY SIX

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-all-stars-presents-gordo-tuesday-4th-august-2026/238416/channel/le-vele







Change Your Mind pres. Deborah De Luca at Le Vele Alassio - Wednesday,

5th August 2026



Join us and step into a new dimension!



Wednesday, 5th August 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



CHANGE YOUR MIND

presents

DEBORAH DE LUCA

at

LE VELE ALASSIO



LINE UP

DEBORAH DE LUCA

VALENTINØ



DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/change-your-mind-pres-deborah-de-luca-at-le-vele-alassio-wednesday-5th-august-2026/238525/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Mamacita - Thursday, 6th August 2026



Le Vele Alassio vi aspettano ogni Giovedì d'estate con Mamacita!!



Thursday, 6th August 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

Summer Tour 2026



IN CONSOLLE



MAMACITA Crew

Val S

Tami

Rayden



PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-thursday-6th-august-2026/240173/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Feelings - Friday, 7th August 2026



Come to Feel the Rhythm!



Friday, 7th August 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

FEELINGS



LINE UP

MoBlack

Baptiste Caffrey

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-feelings-friday-7th-august-2026/240224/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Stylhertz w/ SECRET GUEST - Saturday, 8th

August 2026



Where music meets style!



Saturday, 8th August 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

STYLHERTZ

w/

SECRET GUEST



LINE UP



Secret Guest:

*************

Annuncio: sabato, ore 16:00.



DJ Set:

Judici



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-stylhertz-w-secret-guest-saturday-8th-august-2026/240275/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Change Your Mind Daytime - Sunday, 9th August 2026



Sunday, 9th August 2026

From 4pm to 11pm



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Daytime



LINE UP

GENNARO

Proudly People

Ale Trn b2b Madjo



DETAILS

- Dress Code: Savage / Flowers

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Savage / Flowers

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-change-your-mind-daytime-sunday-9th-august-2026/240403/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Change Your Mind Nighttime - Sunday, 9th August

2026



Sunday, 9th August 2026

From 11pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Nighttime

TANTRA IBIZA SHOWCASE



LINE UP

Freenzy

Sarahrey

Aday Chinea



DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Guests attending the Daytime event can stay inside the club free of

charge for the Nighttime event as well

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- I clienti che partecipano all'evento Daytime possono rimanere

gratuitamente all'interno del club anche per l'evento Nighttime

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-change-your-mind-nighttime-sunday-9th-august-2026/240404/channel/le-vele







Change Your Mind pres. Joseph Capriati at Le Vele Alassio - Monday, 10th

August 2026



Join us and step into a new dimension!



Monday, 10th August 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



CHANGE YOUR MIND

presents

JOSEPH CAPRIATI

at

LE VELE ALASSIO



LINE UP

JOSEPH CAPRIATI

TRAUMER

SKIZZO



DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/change-your-mind-pres-joseph-capriati-at-le-vele-alassio-monday-10th-august-2026/240507/channel/le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721

