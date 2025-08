Assemblea Teatro porta gli appuntamenti estivi "Le parole e le foglie" al Mausoleo della Bela Rosin

L’estate arriva puntuale in città e anche questa volta si anima il Mausoleo della Bela Rosin (strada Castello di Mirafiori 148/7). Dal 6 agosto al 25 settembre, Assemblea Teatro presenta “LE PAROLE E LE FOGLIE - pagine ad alta voce nel punto verde del Mausoleo”, un ricco calendario di appuntamenti con il teatro, la lettura, i libri, la poesia, la fantasia, la favola, la Storia, la comicità e il sorriso, la musica dal Sud del mondo.

Le pagine, i suoni, le parole, se lanciate nell’aria, diventano voci e concreti pezzi di memoria che tornano davanti al nostro sguardo. Sullo sfondo, a fare da cornice, l’eleganza del Mausoleo della Bela Rosin e il meraviglioso giardino, ripiantumato l’anno scorso con i nuovi pioppi cipressini, anche grazie al contributo di Assemblea Teatro. Alberi che, con tratto regale, accolgono in fila gli ospiti e gli spettatori che arrivano alle serate del Mausoleo.

Dal 10 al 17 agosto, organizzata con la Circoscrizione 2, arriva anche l’ormai abituale “Festa per chi Resta”, ovvero quando tutti i punti spettacolo vanno in chiusura, il Mausoleo si accende di serate popolari per chi rimane per i più diversi motivi in città.

Fino al 25 settembre, Assemblea Teatro accompagnerà i torinesi che restano in città ad affrontare la calura, e a superare la solitudine, in compagnia di altri spettatori, nel Giardino della lettura e delle parole sostenuto anche dalle Biblioteche civiche torinesi.

Il programma prevede numerosi temi di racconto scenico: Alba e i partigiani che la liberarono, traumi familiari e la dittatura brasiliana di cinquant’anni fa, un sogno e una poetica parabola antimilitarista dalla musica progressive dei ‘70, le Cantacronache e i cantautori, la musica dell’America latina, la comicità degli stand up comedian, la fine della democrazia in Cile. Serate che attraversano diversi generi ispirandosi sempre dalla grande scrittura: da Beppe Fenoglio a Luiz Claudio Cardoso, da Paul Gallico a Saint-Exupéry, senza dimenticare, come sempre, il nostro amato hermano, Luis Sepúlveda.

Proprio Sepúlveda scriveva “la nostra lingua è la nostra patria” e, per l’occasione, grazie al sostegno della Fondazione CRT, inviteremo i molti nostri nuovi concittadini provenienti dal Sud America con tre serate in lingua spagnola l’8, il 9 e l’11 settembre.

Sono tutti spettacoli rivolti a diverse fasce di pubblico: anziani e adulti, giovani e ragazzi, come nelle diverse edizioni precedenti degli spettacoli delle stagioni estive presentate alla Bela Rosin da Assemblea Teatro.

Oltre ad avvicinare gli spettatori allo spettacolo e alla lettura, ogni sera verranno estratti tra i presenti, 5 biglietti ai cui proprietari verrà regalato un libro attinente alla materia principale della serata. Così non solo sarà stato favorito l’ascolto ma verrà offerto un vero “invito” ad aprire il volume, per viaggiare tra le pagine offerte.

Non a caso la chiusura del programma è prevista il 25 settembre. Infatti, nel 2005, proprio 20 anni fa, dopo i lavori di ristrutturazione e recupero dell’area, il Mausoleo veniva riaperto alla cittadinanza.

Gran chiusura, il 25 settembre, quindi, in occasione dei 20 anni dalla riapertura del Mausoleo, recuperato, restaurato e restituito alla cittadinanza, l’estate di Assemblea Teatro alla Bela Rosin, con le Biblioteche Civiche torinesi, si conclude ospitando l’evento speciale privo di parole ma certo non di poesia “Come angeli del cielo” di Silence Teatro, una performance itinerante per chi crede ancora possibile assaporare la bellezza del sogno. Silence Teatro, da Lovere (Bergamo), è la straordinaria compagnia di bianchi mimi che da 40 anni porta le sue immagini di serenità e bellezza nei palchi e nei più diversi luoghi del mondo. Scenderanno come bianchi angeli a festeggiare il luogo trasformandolo in un giardino di grandi emozioni.

INFO & PROGRAMMA: www.assembleateatro.com