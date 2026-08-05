Blitz al campo nomadi di Mirafiori: sequestrati armi, jammer e auto per le truffe agli anziani [VIDEO]

Droni in volo, unità cinofile, pattuglie a cavallo e il blitz scattato all'alba di ieri. Un vero e proprio sbarco in forze quello messo in atto dalla Polizia di Stato nel quartiere Mirafiori Sud: sotto i riflettori è finita la baraccopoli di corso Unione Sovietica, setacciata da cima a fondo in un'operazione ad "Alto Impatto" che ha portato a galla un piccolo arsenale di illegalità.

Il bilancio del blitz: arresti, denunce e daspo urbani

Nel corso delle operazioni, le forze dell'ordine hanno identificato 66 persone (tra cui 38 maggiorenni con precedenti, 5 minorenni italiani e 7 cittadini extracomunitari) e controllato 30 veicoli. Il bilancio parla di una cittadina straniera arrestata per evasione e denunciata per furto, tre persone denunciate in stato di libertà, tre perquisizioni eseguite e due provvedimenti D.A.C.U.R. (Daspo Urbano) emessi dal Questore di Torino.

Sequestri: dalle armi al disturbatore

Durante le ispezioni, gli agenti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro materiale d'arma e strumentazione tecnologica utilizzata per attività illecite. Tra gli oggetti recuperati figurano uno sfollagente, una pistola scacciacani piombata (riproduzione di un revolver) e, occultato all'interno della lavastoviglie di un'abitazione, un disturbatore di frequenze (jammer).

Sul fronte dei veicoli, sono state sequestrate tre auto di grossa cilindrata prive di assicurazione, immatricolazione o con targhe inesistenti. In un bagagliaio sono state rinvenute diverse targhe provvisorie francesi, ed è stato recuperato anche un motore d'auto risultato rubato. Secondo i primi accertamenti, si ipotizza che una delle vetture fosse utilizzata per mettere a segno truffe ai danni di anziani. Due italiani sono stati denunciati per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e per intestazione fittizia di veicoli.

Un dispositivo imponente: impiegati droni, cani e cavalli

L'operazione ha visto l'impiego sinergico di numerose articolazioni della Polizia di Stato (tra cui la Squadra Mobile, il Reparto Prevenzione Crimine, la Polizia Scientifica, le unità cinofile, i motociclisti "Nibbio", le pattuglie a cavallo e un drone per il monitoraggio dall'alto), in collaborazione con la Polizia Locale. Fondamentale anche il contributo dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza le abitazioni sequestrando numerose bombole di gas non a norma di legge.

Ricca: "Le periferie meritano presidui continui"

"Quando c’è un presidio strutturato sul territorio i risultati arrivano - è il commento del capogruppo Lega in Piemonte Fabrizio Ricca -. Purtroppo i rilievi odierni dimostrano che nella nostra città chi delinque non lo fa in modo occasionale, ma organizzato: ne sono prova il ritrovamento di armi di diversa natura, di un motore d'auto rubato, di targhe provvisorie estere e disturbatori di frequenze, senza tralasciare l'ipotesi investigativa secondo cui una delle vetture sequestrate sarebbe stata impiegata per commettere delle truffe ai danni di persone anziane".



"Mirafiori e le tante altre periferie della nostra città - prosegue Ricca - in cui prospera la delinquenza meritano presidi continuativi, cosa che l’attuale sindaco di Torino e tutta l’amministrazione di centrosinistra troppo spesso dimenticano”.