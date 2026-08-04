Rifiuti fuori dai cassonetti a Luserna San Giovanni: partono le sanzioni

Sono partite le prime sanzioni ai lusernesi sorpresi ad abbandonare i rifiuti fuori dai cassonetti degli ecopunti grazie ai nuovi dispositivi di videosorveglianza. È l’effetto dell’entrata in funzione da pochi giorni degli apparecchi la cui installazione era partita a giugno.

“Negli ultimi giorni abbiamo controllato le prime immagini prodotte e siamo soddisfatti perché sono abbastanza nitide da individuare bene i soggetti che abbandonano i rifiuti e le targhe delle loro auto”, spiega il comandante della polizia locale di Luserna San Giovanni Massimo Chiarbonello.

Sulle immagini registrate da dieci dispositivi sono state rilevate già alcune infrazioni: “Si tratta di 5/6 casi in cui si vede che le persone buttano palesemente sacchi o scatole fuori dai cassonetti” aggiunge.

L’ammontare delle sanzioni in arrivo ai lusernesi partono da un minimo di 206 euro: “Ma possono arrivare fino ai 1.000 euro per i casi più gravi”.