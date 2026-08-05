Auto vola nel Po dal ponte Umberto I, corsa contro il tempo per cercare eventuali dispersi

Drammatico incidente nella notte a Torino, dove una vettura è finita nelle acque del Po lungo corso Moncalieri, all'altezza di ponte Umberto I. L'allarme è scattato alle 23:50 di ieri sera, facendo intervenire immediatamente una complessa macchina dei soccorsi che ha visto la mobilitazione massiccia dei Vigili del Fuoco della sede centrale e dei nuclei specializzati.

Auto recuperata dal fiume, proseguono i rilievi

L'intervento tempestivo delle squadre di terra e dei sommozzatori ha permesso di individuare e successivamente recuperare il veicolo, rimasto incastrato nel letto del fiume. Rimesse a galla le lamiere della vettura, gli operatori si sono subito attivati per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare se a bordo vi fossero persone al momento dell'impatto con l'acqua.

Mezzi aerei e nautici setacciano il fiume

Le operazioni non si sono concluse con il recupero del mezzo. Per escludere con certezza la presenza di eventuali occupanti o passeggeri sbalzati fuori dall'abitacolo, le ricerche proseguono senza sosta lungo l'intero corso del fiume. L'area viene perlustrata minuziosamente verso valle attraverso l'impiego sinergico di gommoni e motoscafi del nucleo nautico, supportati dall'alto dagli elicotteri dei Vigili del Fuoco per un monitoraggio continuo dall'alto.

Imponente il dispiegamento dei soccorsi

Dall'inizio dell'emergenza sono state impiegate complessivamente 11 squadre di intervento per un totale di 25 unità operative dei Vigili del Fuoco, tra sommozzatori, specialisti del soccorso acquatico e personale di terra. Le attività di perlustrazione e i rilievi proseguiranno per tutto il giorno per chiarire le cause che hanno portato l'auto fuori strada e accertare l'identità dell'automobilista.