l festival di Serena Dandini cerca le migliori idee sulla parità di genere della città di Torino

Anche Torino può diventare protagonista del programma diffuso dell’Eredità delle Donne, il festival dedicato all’empowerment e alle competenze femminili con la direzione artistica di Serena Dandini che quest’anno arriva alla sua IX edizione. Associazioni, cittadini, imprese e istituzioni torinesi possono presentare il proprio progetto per il programma OFF della manifestazione entro il 30 settembre.

La manifestazione. Dal 20 al 29 novembre prenderà vita un progetto diffuso su tutto il territorio nazionale che si aggiungerà a quello tradizionale che quest’anno coinvolgerà le città di Bologna, Reggio Emilia e Ravenna, oltre a Firenze dal 20 al 25 novembre. La IX edizione del festival celebra il valore, la necessità e l'indomabilità del coraggio femminile e lo fa fin dal titolo, “Paura non avremo”.

Chi può partecipare al Programma OFF. La call è aperta a tutti: associazioni, imprese, istituzioni, liberi professionisti, gruppi spontanei e singoli cittadini e cittadine.

Le iniziative da proporre. Possono essere proposti incontri e conferenze, dibattiti o momenti divulgativi e di approfondimento, spettacoli ma anche reading, trekking urbani, visite guidate, mostre, performance e tanto altro. Tutte le iniziative affini alle tematiche e ai valori del festival hanno l'opportunità di essere inserite nel cartellone OFF de L’Eredità delle Donne, che diventa così il festival di tutta l’Italia.

Modalità di partecipazione e selezione. Le proposte sono da presentare esclusivamente online, attraverso gli appositi form di partecipazione nel sito www.ereditadelledonne.eu entro il 30 settembre. La valutazione avverrà a insindacabile giudizio dell’organizzazione e il programma del cartellone OFF si popolerà quasi in tempo reale, giorno dopo giorno, facilitando anche gli aspetti organizzativi.

La comunicazione. Tutte le iniziative approvate entreranno a far parte della comunicazione del festival e saranno promosse attraverso stampa, sito web e canali social. Sul sito del festival ogni evento avrà una pagina dedicata con tutte le informazioni sull'iniziativa e uno spazio di presentazione dell'organizzazione promotrice, per valorizzarne identità e attività. Le prime iniziative selezionate saranno pubblicate già a partire dalla fine di luglio. I soggetti proponenti dovranno utilizzare il logo OFF del Festival e i materiali coordinati che saranno forniti in fase di approvazione. L'organizzazione e la realizzazione delle iniziative restano a cura dei soggetti proponenti, mentre il Festival ne sostiene la diffusione e la valorizzazione attraverso il Programma OFF.