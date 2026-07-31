La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo entra nel Sistema Museale Nazionale

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo è stata ufficialmente accreditata al Sistema Museale Nazionale, ottenendo il riconoscimento di Museo da parte della Regione Piemonte nell'ambito della procedura di accreditamento degli istituti museali non statali.

Con Determinazione Dirigenziale n. 352/A2002D/2026 del 27 giugno 2026, la Commissione regionale di valutazione ha attestato il pieno possesso dei requisiti di qualità previsti dal Sistema Museale Nazionale, insieme al raggiungimento di significativi standard aggiuntivi. Il riconoscimento certifica l'eccellenza dell'istituzione sotto il profilo della gestione, della conservazione, della ricerca, dell'accessibilità, della valorizzazione del patrimonio e dei servizi al pubblico.

Fondata nel 1995 da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, la Fondazione è oggi una delle principali istituzioni italiane dedicate all'arte contemporanea. In oltre trent'anni di attività ha costruito una collezione internazionale di riferimento, sostenuto generazioni di artisti attraverso programmi di produzione e residenza, promosso la ricerca curatoriale e sviluppato un'intensa attività educativa rivolta a pubblici di ogni età.

L'ingresso nel Sistema Museale Nazionale rappresenta un importante riconoscimento del percorso compiuto dalla Fondazione e del ruolo che essa svolge nel panorama culturale italiano e internazionale.

«Questo riconoscimento rappresenta un momento significativo nella storia della Fondazione», dichiara Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. «Essere riconosciuti ufficialmente come museo significa vedere valorizzato un lavoro iniziato oltre trent'anni fa, fondato sulla convinzione che l'arte contemporanea sia uno strumento fondamentale per comprendere il presente e immaginare il futuro. Continueremo a lavorare perché il museo sia un luogo aperto, accessibile, inclusivo e capace di dialogare con la società.»



«L’ingresso della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo nel Sistema Museale Nazionale rappresenta un riconoscimento di grande valore per tutto il Piemonte. Questo traguardo certifica l’eccellenza di una realtà che, da oltre trent’anni, contribuisce a rendere il nostro territorio un punto di riferimento internazionale per l’arte contemporanea, distinguendosi per qualità, ricerca, innovazione e capacità di coinvolgere pubblici sempre più ampi. Il riconoscimento ottenuto conferma quanto il Piemonte sia una terra capace di esprimere istituzioni culturali di altissimo livello, in grado di coniugare visione, qualità e apertura internazionale. È un risultato che rafforza l’intero sistema museale piemontese e dimostra come investire nella cultura e nella bellezza significhi generare crescita, attrattività e nuove opportunità di sviluppo per il territorio» dichiarano il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura Marina Chiarelli.

L'accreditamento rafforza inoltre il ruolo della Fondazione all'interno della rete delle istituzioni museali italiane, favorendo nuove opportunità di collaborazione, ricerca e progettazione condivisa a livello nazionale e internazionale.

Con questo riconoscimento, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo consolida il proprio impegno nella tutela, valorizzazione e promozione dell'arte contemporanea, confermando la propria vocazione pubblica e il proprio contributo allo sviluppo culturale del territorio e del Paese.



