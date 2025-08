"La Spina non si tocca": previsto un nuovo incontro con Comune e cittadini

Prosegue il confronto tra il comitato di scopo “Insieme per la Spina” e le istituzioni per discutere il futuro della Spina Reale, alla luce delle modifiche progettuali emerse in merito alla realizzazione della futura linea 12 del trasporto pubblico.

Nuovo appuntamento

Dopo il partecipato incontro dello scorso 24 luglio, il dibattito torna al centro dell’attenzione con un nuovo appuntamento già fissato per venerdì 19 settembre alle 18 presso Impresa & Territorio, in via Cesalpino 11/A.

All’incontro parteciperanno l’assessore ai Trasporti della Città di Torino Chiara Foglietta, i tecnici di Infra.To, il comitato numerosi cittadini interessati alla tutela di uno dei corridoi verdi più significativi del territorio urbano.

Il Comitato ribadisce la propria posizione: “La Spina non si tocca”, e intende promuovere soluzioni condivise che garantiscano il rispetto e la valorizzazione dell’area, nel rispetto degli obiettivi infrastrutturali. Il timore dei residenti è che le modifiche previste per la Linea 12 possano compromettere l’integrità ambientale e paesaggistica della Spina Reale, considerata da molti un patrimonio collettivo.

2mila firme

Nel frattempo, continua anche la raccolta firme a sostegno della causa, che ha già superato quota 2.000 adesioni. Una comunicazione ufficiale con la conferma definitiva di data e orario dell’incontro sarà diffusa nei prossimi giorni. Il comitato invita cittadini, associazioni e realtà locali a partecipare numerosi per far sentire la propria voce.