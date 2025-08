Spaccio, risse e cani aggressivi: la polizia chiude un bar in corso Vigevano

Chiusura temporanea per un bar di corso Vigevano, a Torino, sospeso per 15 giorni dalla Polizia di Stato in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps). Il provvedimento, firmato dal Questore, è scattato a seguito dei controlli effettuati dal Commissariato Barriera Milano, che ha monitorato l’attività dell’esercizio nelle scorse settimane.

Clienti con precedenti

Secondo quanto emerso dalle verifiche, all’interno del locale era abituale la presenza di clienti con precedenti penali e di polizia, tra cui soggetti noti per il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, e altri avventori in evidente stato di alterazione da alcol. Tra i frequentatori sono stati identificati anche stranieri irregolari sul territorio nazionale.

Gravi anche gli episodi violenti registrati nel tempo: aggressioni, risse e ferimenti, talvolta con l’uso di armi improprie come bottiglie rotte e spranghe, fino al coinvolgimento di cani dal comportamento aggressivo, che hanno contribuito a creare un clima di costante pericolo sia per i clienti che per i residenti della zona.

Chiuso fino al 20 agosto

Alla luce della situazione di degrado e insicurezza, che ha reso l’esercizio una minaccia concreta alla sicurezza pubblica, il bar dovrà rimanere chiuso fino al 20 agosto 2025. L'intervento rientra in un piano di monitoraggio più ampio volto a garantire la tranquillità nei quartieri e a scoraggiare attività commerciali che diventano ritrovo di soggetti pericolosi o teatro di episodi di violenza.