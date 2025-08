Con la nuova passerella di corso Trieste cambia volto la 'porta di accesso' a Moncalieri

A Moncalieri le polemiche per i ritardi e il cambio del progetto in corso d'opera ora sono acqua passata. In una notte d'inizio agosto la Città del Proclama ha salutato l'installazione della nuova passerella su corso Trieste.

A dicembre l'addio alla vecchia struttura

A otto mesi dallo smantellamento del vecchio camminamento è stata posizionata la rinnovata struttura lungo quella che è la direttrice del principale collegamento con Torino.

Nei giorni scorsi materiali e blocchi di cemento erano stati sistemati a bordo strada, poi dalla notte di martedì alle prime ore di questa mattina (per creare il minore disagio alla circolazione) gli operai sono stati impegnati a sistemare l'impalcato realizzato in carpenteria metallica, su cui la ditta incaricata dell'intervento stava già lavorando a terra in una apposita area transennata.

Il nuovo progetto della passerella

Si è trattato di una operazione non semplice: la nuova passerella non è stata solo posata, contemporaneamente è stata effettuata la gettata di cemento per ancorarla al suolo, ai piloni sono state collegate le scale e un ascensore posizionato su entrambi i lati di corso Trieste, per consentirne una migliore accessibilità. In questo modo si permetterà anche ad anziani e persone con problemi di deambulazione, oltre che a carrozzine e passeggini, di poterla attraversare senza difficoltà, usando l'ascensore.

Per utilizzarla bisognerà attendere ottobre

L'investimento, pari a circa 1,2 milioni di euro, è stato finanziato grazie al Pnrr e prevede anche la sistemazione della pista ciclabile di via Bosso. In arrivo anche un display, una sorta di schermo "attaccato" alla passerella, per dare il benvenuto e fornire informazioni per chi entra a Moncalieri.

"Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto: la nuova passerella ciclo-pedonale rinnova e rilancia la porta sud di Moncalieri. È un’altra grande opera che rimarrà nella storia e nel futuro della cttà costruita in questi dieci anni", ha dichiarato il sindaco Paolo Montagna.

La nuova passerella non sarà però subito utilizzabile per attraversare, essendo necessario ultimare lavori e collaudi. "Adesso il cantiere prosegue per completare i lavori sugli ascensori, che consentiranno a tutti l’attraversamento di corso Trieste senza barriere architettoniche. L’obiettivo è inaugurare l’infrastruttura entro ottobre 2025", è l'impegno preso da Montagna.