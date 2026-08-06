Smartphone senza segnale in metro? Il “blackout” tra Porta nuova e Italia 61

Da qualche giorno viaggiare sulla Linea 1 della metropolitana di Torino significa, per molti passeggeri, dover rinunciare completamente alla connessione telefonica. Nel tratto compreso tra le stazioni di Porta Nuova e Italia '61, infatti, il segnale dei cellulari sparisce del tutto, rendendo impossibile effettuare chiamate, inviare messaggi o navigare in internet.

Una situazione che - insieme a quella legata al caldo - sta creando non pochi disagi ai pendolari, agli studenti e ai lavoratori che ogni giorno utilizzano la metropolitana per spostarsi in città. Se fino a pochi giorni fa la copertura telefonica risultava regolare lungo quasi tutto il percorso, ad accezione del tratto nei pressi della fermata Marconi, ora il blackout interessa diverse stazioni e le relative gallerie, dove gli smartphone restano completamente senza rete.

Le segnalazioni si stanno moltiplicando anche sui social network, dove numerosi utenti raccontano di perdere improvvisamente il segnale una volta superata Porta Nuova in direzione Bengasi (o viceversa(. C'è chi lamenta l'impossibilità di avvisare familiari di eventuali ritardi, chi non riesce a concludere una telefonata di lavoro e chi, più semplicemente, non può utilizzare le applicazioni di messaggistica durante il viaggio.

Al momento non sono state rese note le cause del disservizio. Tra le ipotesi potrebbero esserci interventi tecnici sugli impianti di copertura radiomobile presenti nelle gallerie o attività di manutenzione della rete che alimenta i sistemi di telecomunicazione. Resta però il fatto che il problema si protrae ormai da diversi giorni.



