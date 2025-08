Torna il mercato “Vintage Gran Madre”: bando aperto per scegliere il nuovo organizzatore

Dopo il successo delle edizioni passate, la Circoscrizione 8 rilancia il mercato tematico “Vintage Gran Madre”, un appuntamento ormai fisso per gli amanti del modernariato e dell’antiquariato minore. Il Consiglio Circoscrizionale ha approvato la prosecuzione dell'iniziativa per il biennio 2025-2027, e ora è online il bando pubblico per individuare un nuovo soggetto attuatore incaricato dell'organizzazione.

Il mercato si svolgerà come di consueto ogni terza domenica del mese, da settembre a giugno, nell’area pedonale di piazza Gran Madre e via Vittozzi, con una data speciale prevista per l’8 dicembre. L’evento si fermerà nei mesi estivi di luglio e agosto.

Il soggetto selezionato sarà incaricato non solo della gestione logistica e degli operatori, ma anche della programmazione di attività collaterali a carattere sociale, culturale e territoriale, in linea con lo spirito dell’iniziativa. L’obiettivo è fare del mercato un vero polo attrattivo per il quartiere, capace di coniugare commercio, cultura e coesione sociale.

Chi può candidarsi?

Il bando è rivolto a enti privati diversi dalle società, come associazioni, cooperative sociali, consorzi e associazioni di via operanti senza scopo di lucro, purché costituiti da almeno un anno e in possesso dei requisiti morali, fiscali e amministrativi previsti dalla normativa. È possibile anche la partecipazione in forma associata, con più soggetti che presentano una candidatura congiunta.

I progetti presentati dovranno contenere una descrizione dettagliata delle attività proposte, comprese azioni di animazione territoriale e iniziative di inclusione rivolte a soggetti fragili o in difficoltà. Una parte dello spazio disponibile sarà infatti riservata a realtà del terzo settore che operano in ambito sociale.

Il soggetto attuatore selezionato resterà in carica per due anni, con la possibilità di proroga, previa valutazione positiva, per un ulteriore biennio. In casi eccezionali, la Città si riserva la possibilità di annullare o spostare un’edizione, in occasione di manifestazioni di interesse cittadino già programmate nella stessa area.

Come partecipare

Il bando è disponibile nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Torino, oltre che sul sito ufficiale della Circoscrizione 8. Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 12 settembre 2025, utilizzando il modulo “Allegato A” e seguendo le modalità indicate nell’avviso.

Tutti i materiali promozionali e informativi del mercato dovranno contenere il logo della Circoscrizione 8 e indicare chiaramente la denominazione “Mercato periodico tematico di interesse circoscrizionale - Area Piazza Gran Madre”.