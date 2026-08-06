L’organo Serassi di Strambino: dopo il restauro il primo concerto con il maestro Olivier Latry



La chiesa parrocchiale dei SS. Michele e Solutore a Strambino custodisce un gioiello di arte e cultura.

Si tratta del maestoso organo “Serassi”, realizzato tra il 1810 e il 1812, un esempio di maestria musicale ed architettonica, con caratteristiche musicali uniche.

L’organo di Strambino, restaurato negli ultimi anni, si prepara ad un evento davvero speciale: domenica 6 settembre alle ore 16 si esibirà con un concerto d’organo d’eccezione il maestro Olivier Latry, organista titolare della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi, considerato oggi l’organista internazionale più affermato sulla scena mondiale.

“Da Parigi a Strambino, una sfida che sembrava quasi impossibile ma alla quale l’Associazione Organistica Del Canavese ha fortemente creduto sin dall’inizio” spiega il presidente dell’AODC Silvio Rossini.

“Un anno di lavoro e preparativi e Strambino offrirà un evento culturale eccezionale - commenta la sindaca e consigliera di Città metropolitana di Torino delegata al turismo Sonia Cambursano - un progetto al quale hanno collaborato attivamente il parroco e i volontari dell’A.S.C.S. l’Associazione Salvaguardia Chiese Strambino”.

Sarà la prima volta in assoluto in cui il maestro Latry si cimenterà su uno strumento storico ottocentesco italiano come l’organo “Serassi” di Strambino, che ha caratteristiche sfidanti per gli artisti d’oltralpe.