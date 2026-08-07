Meteo: un po' di temporali nel fine settimana, ma caldo sempre presente

Saremo ripetitivi ma purtroppo la situazione non si sblocca: lieve calo dell'alta pressione tra oggi e domenica con temporali sparsi e temporaneo refrigerio, ma poi da lunedì ricomincia il caldo e non sembra esserci fine a questo periodo anticiclonico inesauribile.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 7 a domenica 9 agosto.

Stamattina cielo parzialmente nuvoloso con rovesci isolati su pianure orientali. Al pomeriggio temporali sulle Alpi anche se isolati. In serata nuovi temporali che dalle Alpi settentrionali si diffonderanno alle pianure verso sud e verso la Lombardia. Le pianure torinese sembrano escluse ma l'incertezza sull'evoluzione dei temporali potrebbe portare qualche sopresa notturna.

Sabato più stabile anche se qualche rovescio o temporale sulle Alpi al pomeriggio non mancherà. Domenica inizialmente bello e soleggiato, al pomeriggio temporali sulle Alpi che potrebbero sconfinare sulle pianure adiacenti.

Temperature massime ancora oltre le medie del periodo, anche se perderanno qualche grado per il rimescolamento dell'aria dovuto ai temporali. Le massime ancora oggi saranno fino 35/36 °C, domani in calo fin 32/33 °C, domenica in risalita fino 34/35 °C. Minime più regolari e stazionarie ma sempre oltre 23/24 °C.

Venti in generale assenti o deboli variabili. Raffiche intense saranno possibili durante i temporali.

Da lunedi 10 agosto.

L'alta pressione tornerà a rinforzarsi e con esso il caldo, che riprenderà subito a martellare con massime fino 36/37 °C ad inizio settimana. Poi resterà attorno a questi valori per tutta la settimana, senza grosse variazioni.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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Torino

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