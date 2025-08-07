Si cerca Edo, bassotto marrone disperso alla Diga Chisonetto

Un appello accorato arriva dalla zona di Diga Chisonetto, nei pressi di Sestriere, dove ieri mattina si è smarrito un cane di razza bassotto, di colore marrone, di nome Edo. A lanciare la richiesta di aiuto è Lara Rostagno, la padrona, che invita chiunque abbia visto l’animale a mettersi in contatto il prima possibile.

Edo si è allontanato nella zona montana della provincia di Torino, in un’area frequentata da escursionisti e villeggianti. Si tratta di un bassotto docile e affettuoso, probabilmente spaventato o disorientato. Vista la conformazione del territorio, ogni segnalazione può fare la differenza per riportarlo a casa.

Chiunque abbia informazioni utili o abbia avvistato il cane, è pregato di contattare direttamente Lara al numero 347.9782380.