 / Valle di Susa

Valle di Susa | 07 agosto 2025, 16:29

Si cerca Edo, bassotto marrone disperso alla Diga Chisonetto

L'appello della padrona, preoccupata per il suo amico a 4 zampe

Il bassotto Edo

Il bassotto Edo

Un appello accorato arriva dalla zona di Diga Chisonetto, nei pressi di Sestriere, dove ieri mattina si è smarrito un cane di razza bassotto, di colore marrone, di nome Edo. A lanciare la richiesta di aiuto è Lara Rostagno, la padrona, che invita chiunque abbia visto l’animale a mettersi in contatto il prima possibile.

Edo si è allontanato nella zona montana della provincia di Torino, in un’area frequentata da escursionisti e villeggianti. Si tratta di un bassotto docile e affettuoso, probabilmente spaventato o disorientato. Vista la conformazione del territorio, ogni segnalazione può fare la differenza per riportarlo a casa.

Chiunque abbia informazioni utili o abbia avvistato il cane, è pregato di contattare direttamente Lara al numero 347.9782380.

ph.ver.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium