Parco del Valentino, l'allarme di Procivicos: "Gli alberi piantati sono già secchi"

Non solo rifiuti da raccogliere, ma anche alberi che rischiano di andare perduti. È la doppia emergenza segnalata dai volontari di Procivicos al parco del Valentino, dove alcuni esponenti, durante gli ultimi sopralluoghi, hanno notato come numerosi alberi messi a dimora nei mesi scorsi presentino evidenti segni di disseccamento.

il tema degli alberi

Una situazione che preoccupa chi, da anni, dedica il proprio tempo alla tutela del verde cittadino. Secondo i volontari, diverse giovani piante appaiono ormai completamente secche, mentre altre mostrano una vegetazione fortemente compromessa. Un problema che potrebbe essere legato alle elevate temperature delle ultime settimane e alla carenza di irrigazione, ma che richiede comunque verifiche e interventi tempestivi per evitare di perdere gli esemplari appena piantati.

La segnalazione arriva proprio mentre il parco del Valentino è al centro di una serie di interventi finanziati con fondi Pnrr. Nelle scorse ore è infatti partita la maxi operazione di pulizia e sgombero dell'ex Cacao, con la rimozione di rifiuti e materiali accumulati negli anni all'interno dell'ex discoteca.

Volontari in campo

Anche i volontari di Procivicos continueranno a fare la loro parte. Domenica è infatti in programma una nuova iniziativa di pulizia del parco, durante la quale i partecipanti raccoglieranno i rifiuti abbandonati lungo i viali e nelle aree verdi, contribuendo a restituire decoro a uno dei luoghi più frequentati della città.

L'appuntamento rappresenta anche un'occasione per sensibilizzare i cittadini sulla necessità di prendersi cura del patrimonio arboreo. Piantare nuovi alberi è infatti solo il primo passo: perché possano crescere e garantire benefici ambientali è indispensabile che vengano seguiti con un'adeguata manutenzione, soprattutto durante i periodi di caldo intenso.



