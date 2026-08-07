Morto al Cto il pensionato di 71 anni ustionato nell'incendio di corso De Gasperi

Non ce l’ha fatta Nicola Policino, il pensionato di 71 anni rimasto gravemente ferito nel drammatico incendio divampato nella sua abitazione alla Crocetta. L'uomo è deceduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 6 agosto, al Cto di Torino, dopo cinque giorni di sofferenze e una disperata lotta tra la vita e la morte.

La corsa al CTO e il quadro disperato

I fatti risalgono alla serata di sabato 1° agosto, quando le fiamme si sono sviluppate all'interno dell'appartamento del pensionato, in corso De Gasperi 43. Soccorso dai sanitari del 118 Azienda Zero, il 71enne era stato trasportato d'urgenza nel nosocomio torinese in condizioni disperate. Le sue condizioni si sono rivelate subito critiche: i medici hanno riscontrato ustioni di terzo grado su circa il 90% della superficie corporea, un quadro clinico irrimediabilmente compromesso che non gli ha lasciato scampo.

I rilievi e le indagini della Polizia

La sera del rogo sul posto erano celermente intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza la palazzina, insieme alle pattuglie della Polizia di Stato e ai mezzi di soccorso. Secondo i primi accertamenti, le cause che hanno scatenato le fiamme sarebbero di natura certamente accidentale, ma gli agenti della Polizia stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare il punto d'innesco del rogo.