Auto in fiamme in via Saorgio: paura nella notte

Incendio a Borgo Vittoria notte tra giovedì e venerdì. Dopo il rogo che ha completamente distrutto una vettura in corso Toscana, un nuovo episodio è stato segnalato questa mattina in via Saorgio, nei pressi della ditta Spes.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona. In particolare, un testimone che abita ai piani alti di un edificio ha raccontato di aver visto le fiamme svilupparsi all’improvviso.

Al momento non è ancora chiaro se ad andare distrutta sia stata una sola vettura oppure due, né sono note le cause dell'incendio. Sul posto sarebbero intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.