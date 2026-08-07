Alle Vallette, arrestato dalla Polizia pusher in monopattino

Arrestato un cittadino senegalese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza a Pubblico Ufficiale e false dichiarazioni sull’identità personale.

La volante del Commissariato di Polizia Madonna di Campagna, transitando nel quartiere Vallette, ha notato, intorno alle 17 del pomeriggio, un giovane a bordo di un monopattino elettrico che, alla vista della volante, assumeva un atteggiamento che insospettiva gli agenti: dopo esser stato invitato a fermarsi per un controllo, il soggetto accelerava improvvisamente tentando di sottrarsi all'identificazione.

Durante la fuga, il giovane ha abbandonato il monopattino scagliandolo contro la Volante, provocando lievi danni alla carrozzeria, per poi proseguire la corsa a piedi. Gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento.

Nel corso delle operazioni, il fermato ha opposto resistenza, cercando di disfarsi di qualcosa che aveva in tasca.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire e sequestrare una trentina di involucri termosaldati contenenti crack, già suddivisi in dosi pronte per la vendita, nonché la somma di oltre 450 euro in contanti, ritenuta provento dell'attività di spaccio, e un telefono cellulare.

Nel corso dell'identificazione, il fermato si è dichiarato minorenne, ma successivi accertamenti effettuati in ospedale hanno confermato che il giovane aveva almeno vent’anni.

Al termine delle attività lo stesso è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, per resistenza a P.U. e false dichiarazioni sull’identità personale.