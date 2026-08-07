Marcinelle e il ricordo degli italiani all'estero: "Onorare chi ha dato la vita per il lavoro"

“Nel settantesimo anniversario della sciagura mineraria di Marcinelle, in Belgio, dove 262 lavoratori, di cui 136 immigrati italiani, persero la vita, è quanto mai doveroso onorare e ricordare tutti gli italiani caduti sul lavoro in ogni parte del mondo”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco alla vigilia della Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, che si celebra l’8 agosto.

“Una Giornata - spiega - in cui rivolgere un pensiero commosso e riconoscente a tutti gli italiani che, nel corso della nostra storia, hanno lasciato la propria terra nella speranza di un lavoro e di un futuro migliore per sé e per le proprie famiglie contribuendo con impegno e fatica allo sviluppo dei Paesi che li hanno accolti in luoghi di lavoro non di rado precari e pericolosi”.

“Il lavoro rappresenta uno strumento di dignità, crescita personale, libertà e progresso - aggiunge - ma per migliaia di famiglie italiane si è rivelato causa di sofferenza, sacrificio e lutto. Ricordarle vuol dire riconoscerne il valore e onorarne il sacrificio”.

“Accanto al ricordo - conclude Nicco - questa Giornata richiama anche istituzioni, imprese organizzazioni sociali e gli stessi lavoratori a una responsabilità concreta per la promozione di una cultura che tuteli la salute e la sicurezza di chi lavora, nella convinzione che non c’è risultato economico, esigenza produttiva o competitività che possa essere posta al di sopra della vita umana”.