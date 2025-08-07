Notti da incubo nei giardini Venchi Unica: "Si sono persino portati il divano per bivaccare"

Notti insonni, rumori continui, urla, bottiglie rotte e persino fuochi accesi tra le aiuole. È il quadro desolante che descrivono i residenti di via Soldati e via Milà, nel quartiere Pozzo Strada, dove da un paio di mesi la situazione nei giardinetti di Venchi Unica è diventata insostenibile. Le segnalazioni parlano chiaro: un gruppo di giovani, anche minorenni, bivacca nell’area verde fino alle 3 o 4 del mattino, disturbando la quiete pubblica e lasciando il parco in condizioni indecorose.

Schiamazzi e calci ai bidoni

Mary, una residente, racconta con frustrazione: "Abitiamo nei palazzi davanti ai giardini. Di notte sentiamo di tutto: urla, schiamazzi, botti, persino fuochi accesi e bidoni dell’immondizia rovesciati. È impossibile dormire. Una sera si sono portati pure un divano, e al mattino il parco è una discarica: cocci di vetro, cartoni della pizza, lattine dappertutto."

Il disagio, oltre ad avere impatti sulla vivibilità, pone anche ovvie questioni di sicurezza. Alcune famiglie, esasperate, hanno contattato la polizia municipale e i carabinieri, che sono già intervenuti per un primo controllo. Ma, secondo chi vive nella zona, serve ben altro.

“Ogni estate la stessa storia”

Il problema non è nuovo. Ogni estate si ripropone, come conferma Valentino Troisi, consigliere del Movimento 5 Stelle della Circoscrizione 3: "Ogni anno, nel periodo estivo, si ripete lo stesso copione: gruppi di ragazzi, anche minorenni, che fanno confusione fino a notte inoltrata. I residenti ci segnalano continuamente che non riescono a dormire. È necessario un presidio più costante delle forze dell’ordine e un intervento risolutivo".

I cittadini non chiedono la chiusura del giardino, ma il rispetto delle regole: "Non diciamo che non debbano frequentare l’area verde - aggiunge Mary -, ma a tutto c’è un limite. Serve rispetto per chi vive qui."